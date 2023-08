Sega, meda e malla, a tripla do verán

"Para a xente de antes, non hai nada máis bonito que isto", conta emocionado un dos voluntarios que retornan por un instante a tempos pasados para facer un traballo no que botaban "o día, da mañá á noite". Agora, só é unha lembranza que se volve presente cada vez que se organiza unha desas mallas ‘coma as de antes’.

A colleita do trigo ou do centeo, separar o gran da palla e facer o palleiro era unha das tarefas por excelencia do verán, que comezaba coa sega, a mesma que recuperaron estes días en Meira. Unha quincena de persoas, colaboradoras de asociación Amigos da Malla, segaron o trigo sementado nuns 3.000 metros cadrados de terreo e fixeron ao redor de 400 mollos que logo se empregarán nunha das citas con máis tradición, a XXXI Festa da Malla de Meira, que conta coa declaración de Festa de Interese Turístico Galego.

Sega en Meira. EP

Tamén segaban, neste caso tres fanegas de centeo, os Amigos da Feira de Castro de Rei hai unhas semanas, a primeira das tres partes da súa XX Festa da Malla, que este domingo vivía a segunda, a meda, na que preto dunha decena de voluntarios colaboraron na colocación dos mollos na carballeira de Castro de Rei, deixándoo todo preparado para o día grande, o da malla, que será o domingo 20.

Ese día os traballos comezarán ás 10.00 horas, empregando as máquinas antigas coas que conta a entidade, e prolongaranse ata a hora do xantar popular, previsto para ás 14.00 horas e que estará animado por un dúo musical.

Meda en Castro de Rei. EP

O resultado final será un palleiro, igual que o que erguerán os veciños do barrio pontés de Pontoibo nesa mesma xornada, na que tamén celebrarán a súa VIII Malla Tradicional do Trigo, promovida pola asociación veciñal e pola de mulleres rurais, na que non faltará un xantar de confraternidade.

E ata o día 27 haberá que agardar para gozar das distintas recreacións que adoitan formar parte do programa de Meira, que desta vez dará comezo xa o 26 coa proxección do documental Segadores da Órrea en Terras de Castela: unha historia de heroes, gravado en parte en Meira e que recompila os testemuños de 31 homes e mulleres que viviron esta etapa na que centos de persoas viaxaban no verán para facer este traballo. Será ás 21.00 horas no centro sociocultural e contará coa intervención dalgún dos protagonistas.

E xa o domingo, sucederanse ao longo de toda a xornada os esperados traballos da malla, amenizados por Nove Ferreñas, o trío Muralla, as bandas de música, de gaitas e de acordeóns de Meira e os grupos Leirabuxo e Semeira. Haberá tamén exposicións de artesanía e de maquinaria antiga, unha comida popular e a posibilidade de catar a queimada.

E en que consistirán estas tres mallas? Pois, aínda que cada unha teña as súas particularidades, a esencia será a mesma que protagonizou as organizadas esta fin de semana pola veciñanza de San Xoán de Alba, en Vilalba, e dos Vilares, en Guitiriz.

III Malla Tradicional en Alba. C.PÉREZ

A asociación de veciños Monte do Calvario de Alba promoveu a súa III Festa da Malla, unha cita xurdida para non esquecer. "Se non se fai nada pérdese o de antes, o que se facía con tanto sacrificio, e por iso acordamos facer a malla, para ensinarlle aos máis novos o que é isto e para que os maiores recorden", din dende unha entidade plenamente comprometida cunha cita que vai a máis e que tamén xuntou unhas 120 persoas para comer e contou con exposicións de vehículos clásicos.

Este ano, ademais de amosar como operaba co trigo a malladora Campeva dos 70 de Víctor Elías Díaz Guerreiro, tamén conseguiron poñer a traballar —o ano anterior estivera só como exposición— unha moito máis antiga motor Diter. A estas máquinas uniuse unha trilladora Lanz —o modelo acadaba unha medalla de ouro na Coruña alá por 1910—, presente por primeira vez e pertencente a Ángel Castro, de Orbazai (Lugo), e a Oliverio Álvarez, da Fonsagrada.

Malla na Romaría Labrega da Chaira, nos Vilares. C.PÉREZ

De Ramón Pardiñas son as máquinas coas que se volvía recrear unha malla tradicional no marco da XXXI Romaría Labrega da Chaira. A Asociación de Veciños, Cultural e Medioambiental dos Vilares promovía esta proposta, seguida con expectación, cámara ou móbil en man, polo público e na que non faltaron mans voluntarias dispostas a restarse uns cantos anos de encima á hora de separar o gran da palla. E ata se podería dicir que os 400 mollos de centeo que había se lles fixeron poucos. Será que quen tivo, retivo.