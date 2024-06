Sector lácteo | Un piar con máis produción, menos granxas e menos vacas

"El que quiera leche, que se compre unha vaca", manifestaba hai 18 anos un abadinés ante a situación, que se definía como "inviable", que atravesaba daquela o sector lácteo. "O noso futuro é un desastre, os prezos están moi baixos e todo o mundo ten hipoteca. Cada vez necesitamos maquinaria máis grande e custa máis. Para min terían que poñerlle un prezo fixo ao leite, coma ao pan, porque é un produto básico", dicía aló polo ano 2006 Chelo Rodríguez na reportaxe inaugural do suplemento A Chaira, na que se abordaba a problemática que vivía o sector lácteo.

La crisis de la leche pone en peligro más de 2.000 explotaciones chairegas, advertía aquel primeiro titular, facéndose eco da "situación crítica" na que os gandeiros chairegos, propietarios de 90.000 vacas que producían daquela 383.000 toneladas de leite ao ano, vían o sector.

"O maior problema que temos é o prezo do leite. Se seguimos así, imos acabar moi mal, porque o leite baixa e todo o que nós consumimos sobe. Nós fixemos un gran investimento e, ninguén me ten culpa, pero temos que pagalo e se non sae do leite non sei de onde vai saír", comentaba a abadinesa Dosinda Vigo, facendo fincapé nunha problemática reiterada, o incremento dos custos de produción e dos gastos que tiveron que afrontar moitas explotacións, coma a xa desaparecida cota láctea, pola que chegou a pagarse máis dun euro por quilo de leite, ese que daquela se comercializaba a 28 ou 29 céntimos por litro. Na última suba, superou os 60 céntimos, mais a tendencia actual volve ser á baixa, e xa hai gandeiros que o cobran ao redor dos 45 céntimos.

Evolución e cambios

Cando nacía A Chaira, o sector viña de superar o mal das vacas tolas e afrontaba unha desas crises que case semellan ser cíclicas, con convocatoria de folga incluída. Nos anos vindeiros chegarían a lingua azul, a supresión das cotas, subidas e baixadas de prezos, novas leis e normativas, tractoradas, problemas coas recollidas...

As ganderías profesionalizáronse, magnificáronse e informatizáronse, o traballo mecanizouse, priorizouse o benestar animal, a Deputación impulsou un centro de recría público e implantáronse máis firmas lácteas na comarca, que segue a ser unha das punteiras de Galicia.

Mais a problemática de sempre persiste: os custos de produción soben máis que sobe o leite, falta relevo xeracional, falta man de obra e a ameaza do leite foráneo está sempre presente.

"Está moi mal, estanse cubrindo os custos de produción cando se cobren, porque se dispararon os gastos de produción; gasóleo, medicamentos, abonos, e o prezo do leite está coma hai 25 anos, mentres que as cousas que consumimos subiron máis dun 20%", dicía daquela o guitiricense Segundo Vázquez, quen 18 anos despois reitera algunha das queixas e suma outras novas.

"Non é dos peores momentos a nivel prezos, pero hai unha suba constante dos custos que non sabemos onde vai parar e hai un problema coa man de obra e de servizos", detalla, aludindo á incerteza que conleva a falta de profesionais como electricistas, soldadores ou mecánicos.

E aínda que no seu caso semella que haberá relevo xeracional, pois o fillo, de 20 anos, está a traballar na explotación familiar como empregado xunto a outros tres operarios, Segundo amósase preocupado por ese futuro no que ve "en perigo todos os servizos que nos rodean".

Cada vez peor?

Máis pesimista é o veterano Jesús Loureiro, xermadés que aos seus 79 anos cre que a situación está "cada vez peor". Xa hai 18 anos dicía que a única solución posible era "que suban o leite, porque baixar o resto é imposible". Pasou, pero non se mantivo e non foi suficiente: "Subiu todo e non hai man de obra, teremos que cerrar moitas máis explotacións porque isto non é vivir, non é viable".

"O leite baixoulle aos produtores pero non aos consumidores e din que vén de Francia máis barato... nós temos todo liquidado, pero quen está con créditos...", explica, aludindo unha vez máis a esas queixas que se reproducen no tempo.

Jesús, que creou unha sociedade coa filla e teñen dous empregados —di que "fai falta xente para traballar", pero tamén que "non hai con que pagarlles"—, leva toda a súa vida rodeado de vacas. Xa en 1977 apostou pola estabulación libre —foi "o primeiro da provincia", di— e pasou polas cotas: "Permitíronnos aumentar a produción, e poidéronse pagar, hoxe non se podería, pero ao quitalas son cartos perdidos", analiza, convencido de que "hai moita menos rendabilidade agora que hai 30 ou 40 anos".

En perspectiva, unha mellora

Un pouco máis positivo é o presidente de Clun, José Ángel Blanco, quen, mirando o sector en perspectiva, ve "unha mellora". "Os últimos dous anos foron bos, pero agora estamos outra vez con baixadas de prezo", indica, precisando que unha análise do sector lácteo, no que ve "anos de crise e outros de bonanza", non se pode facer en clave local ou galega, xa que lle afectan moitos factores externos.

"Eu son optimista en canto ao sector en Galicia, aínda que é verdade que estamos sempre enfrontándonos a retos, a cambios e iso dá medo ", di, destacando que, fronte as clásicas protestas polos prezos, agora están a producirense por outra motivación, "a burocracia".

Un novo reto que se suma ao que foron no seu momento as cotas, os cambios de dimensión nas granxas, a demanda de empresas transformadoras —chegaron Entrepinares e InLeit— ou a ese hándicap que segue aí, a falta de relevo xeracional, "porque non se fomentaba quedarse coas vacas, víase mal".

Malia todo, "a produción en Galicia segue medrando, hai menos ganderías, pero máis grandes e eficientes". E aí comezan os novos retos xa que, ademais de aprender a facer fronte á dixitalización das granxas e a todo ese 'papeleo' que marcan dende Europa, rexistrando cada paso que se dá —uso de fertilizantes, sementes, tratamentos animais, etc—, tamén preocupa o atopar o equilibrio entre traballo e lecer: "Agora temos na cabeza a calidade de vida, e se tes unha explotación grande, tes turnos de traballo, empregados... se é pequena é máis complicado non ter que traballar os 365 días".

"A sociedade evoluciona e o campo tamén", di José Ángel Blanco sobre ese debate aberto sobre cal debe ser a dimensión dunha gandería. El ten claro que "non sobra ninguén" e despois, cada quen, coma en todo, coma hai 18 anos e coma agora, terá a súa.

En cifras

Estrutura do sector vacún na Terra Chá

Na primeira A Chaira publicábase unha táboa que se presentaba coma a Estrutura do sector vacún na Terra Chá, ofrecendo unhas cifras que, traídas ao presente, non deixan lugar a dúbidas: hai moitas menos ganderías e moitas menos vacas en produción, pero a modernización dos sistemas de muxido e da alimentación levou a que a produción láctea se incrementase notablemente.

Ganderías de leite

É quizais, o dato máis chamativo. Pasouse de haber máis de 2.300 granxas en 2006 a só 782, ás que se poden sumar 70 de produción mixta, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Rural. Moitas desapareceron, pola falta de relevo xeracional e porque cada crise tivo as súas vítimas, pero tamén houbo fusións en distintos modelos de sociedades.

Por concellos

A Pastoriza, Castro de Rei e Cospeito seguen liderando, pero a redución é notoria. Pasan de 410 a 158, de 320 a 128 e 328 a 115, repectivamente. E son os únicos que superan xa as 100 granxas, cando antes o facían case todos. Pola contra, a presenza nalgúns concellos é hoxe case testemuñal: Abadín (185/36), Begonte (80/12), Guitiriz (245/93), Meira (58/26), Pol (180/85), Vilalba (236/72), Xermade (105/46). Nas Pontes hai seis, en Ribeira de Piquín cinco (non se recollían datos en 2006) e en Muras nin hai nin había.

Animais

A Pastoriza pasou de ter máis de 20.000 vacas producindo a non chegar a 13.000 e Castro de Rei reduciu a cabana de 16.180 a pouco máis de 10.000. Se antes en total eran máis de 91.000 os exemplares adultos, hoxe rondan os 55.000.

Carne

As ganderías de carne tamén se reduciron, pero menos. En 2006 había 2.555 e hoxe son 1.954. Vilalba lidera, pese a baixar de 875 a 447. Aínda superan as 100: Abadín (256), Guitiriz (191), As Pontes (171), A Pastoriza (183), Muras (140), Castro de Rei (132), Cospeito (132) e Xermade (124) .

94,6

Son os millóns de litros de leite que se venden máis cada ano na zona con respecto a 2006. Se daquela se producían 383.000 toneladas, en 2023 foron preto de 478 millóns de litros os entregados a primeiros compradores. A Pastoriza lideraba con case 91 millóns e segue a facelo con case 113, seguida antes e agora por Castro de Rei, que subiu de 73,5 a 102,8 millóns.