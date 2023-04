Seara proyecta impulsar una red de mujeres empresarias y autónomas

Carolina García, directora de Seara, presentó este viernes en sus instalaciones del polígono industrial de Penapurreira un nuevo e "ilusionante proyecto" ante la atenta mirada de medio centenar de mujeres de As Pontes, con las que esperan crear la Red de Autónomas y Empresarias.

La iniciativa, que nace en colaboración con Euroeume, Cohempo y el Concello de As Pontes, quiere "ayudar a las autónomas y empresarias a desarrollar su actividad", según explicó Carolina, quien incidió en que serán ellas "las protagonistas y el corazón del proyecto".

"Sin vosotras y sin que nos veáis útiles, no hay red", expresó la directora de Seara, indicando que en la misma se aglutinarán diferentes proyectos empresariales liderados todos ellos por mujeres en distintos sectores de actividad.

Las instituciones implicadas pondrán a disposición de las que se unan a la red —que tendrá su logo y web independiente— todos los mecanismos y herramientas que tengan a su alcance.

Entre las líneas de actuación estarán dar a conocer los proyectos o fomentar sinergias y colaboraciones entre empresas y autónomas de dentro y fuera del municipio. Pero también se prestará especial atención a la problemática de la conciliación familiar y laboral y se tratará de sensibilizar a la ciudadanía sobre la posición de las mujeres en la sociedad.

Este primer encuentro de la red tuvo como invitada de lujo a Leire Martínez, del grupo La Oreja de Van Gogh, que impartió una ponencia sobre sus experiencias vitales en la industria de la música "un mundo de hombres", explicó.

La cantante incitó a las presentes a creer "en nosotras mismas" y afirmó que no pasa nada por reconocer que "somos distintas". "La igualdad no va de negar, sino de aceptar", afirmó, animando a las autónomas y empresarias de As Pontes a "implicarse" en este proyecto. "Hay que ayudar y colaborar, porque sino nos damos valor nosotras, nadie nos lo va a dar", concluyó Leire.

En el acto también intervino la concejala de Empleo, Ana Pena, quien calificó la iniciativa de "muy importante", mientras que la presidenta de Cohempo, Montserrat Gastelu, la definió como "necesaria".

Mónica Carballeira, de Seara, se mostró "ilusionadísima" y Nuria Fernández, de Euroeume, tendió la mano a colaborar para localizar recursos, detectar problemas y ofrecer soluciones.