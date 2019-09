Savia nueva en competición

Vilalba cuenta con un nuevo equipo de fútbol federado. La Sociedad Deportiva Nuevo Nausti, club que está dando sus primeros pasos en la parroquia de Noche, se estrenará en Tercera Regional, aportando savia nueva a la competición.

"É a primeira vez, polo menos nos últimos dez anos, que a parroquia ten un equipo federado. Houbo un de veteranos, que deixou de xogar hai cinco ou seis anos, así que como nos cederon o campo decidimos homenaxealos recuperando o mesmo nome", explica Nico Fernández, el tesorero de una directiva presidida por Jéssica Martínez, y en la que Kevin Martínez es el vicepresidente y Carlos Rivas ejerce de secretario.

La idea de crear un equipo rondaba sus cabezas desde hace tiempo. "Somos un grupo de amigos que sempre nos xuntabamos as fins de semana para xogar. Intentamos falar con clubs da zona para disputar algunha pachanga, pero ao non ser un equipo, moitos non aceptaron", recuerda Nico, quien precisa que esa negativa fue clave para embarcarse en esta nueva aventura.

"Carlos encargouse do papeleo, de ir pedindo axuda á xente... E a verdade é que moitos se implicaron con nós, déronnos consellos e tamén fixeron aportacións económicas", explica el tesorero.

Arturo Fernández adestra un conxunto formado por un grupo de rapaces novos de varias parroquias vilalbesas ou de Lugo

Actualmente la plantilla está conformada por jugadores de Noche, pero también de otras parroquias de Vilalba, como Goiriz, e incluso de Lugo. "Son todos rapaciños novos, de 16, 18 anos. O maior son eu e teño 27", indica Nico, haciendo hincapié en que pese a la juventud "case todos teñen experiencia en categorías inferiores e militaron en equipos como A Milagrosa ou Sagrado Corazón, entre outros".

La veteranía la dejan para el banquillo. Y es que al frente del equipo está como entrenador Arturo Fernández, un técnico que dirigió durante años al Goiriz —lo acompaña como preparador físico Pedro Fernández—. "Agora levaba dez anos parado, pero a presidenta falou con el, comentoulle que era un proxecto novo con rapaces e aínda que custou, acabou aceptando", explica Nico. Ya han tenido la oportunidad de disputar "algúns partidos" y de organizar su propio torneo coincidiendo con las fiestas de Noche. Choques que ahora se repetirán cada fin de semana.

"Xogaremos no campo de Nausti, as instalacións estaban bastante ben para levar anos paradas", reconoce el tesorero, quien entre los objetivos que tiene el club para su primera temporada destaca por encima de todo "pasalo ben, sempre respectando aos rivais".