Santuario da Virxe do Monte: paseo con visita obrigada

Localización

Na Feira do Monte, a capela está no alto da vila e a ela accédese pola Avenida da Virxe do Monte. Ao seu carón están boa parte dos servizos municipais, coma a escola infantil, o CPI Virxe do Monte, o centro de saúde ou o Mirador da Terra Chá. Tamén están ben preto o campo da feira e o centro de día.

Mellora

O último obradoiro de emprego de Cospeito levou a cabo melloras no contorno do templo, que ao longo da súa historia experimentou varias reformas, a máis importante no século XVIII. Tamén se puxo en valor o histórico cruceiro que hai diante do santuario.

Festa

Cada 8 de setembro celébrase a festividade da Virxe do Monte, data que é festivo local. Ademais, a comezos de maio tamén se conmemora a Festa das Cruces.

Vista do santuario. C.PÉREZ

María Novo, creadora da páxina Visita Cospeito e responsable de comunicación do Centro Galego de Madrid, naceu, criouse e segue a vivir na capital de España, mais unha boa parte do seu corazón está nesa terra á que lle rende tributo e que amosa ao mundo a través das redes sociais e nesa casa que ten na Feira do Monte e á que acode sempre que pode. E cando o fai, hai costumes que ten tan arraigados coma a tradición de venerar a Virxe do Monte, a patroa da Terra Chá.

"Cada vez que vou a Cospeito é visita obrigada a Capela da Virxe do Monte, protagonista da lenda das orixes da lagoa e á que se ten unha gran devoción", detalla María, que por dúas ocasións levou á santiña na procesión dunha localidade na que os seus avós foron panadeiros.

Vistas dende o miradoiro. VISITA COSPEITO

"Durante moitos anos, a romaría na honra da Virxe do Monte acadou gran sona en toda a comarca chairega. De feito, algúns poetas, como Manuel María, dedicáronlle algúns versos", conta María, que sente unha especial predilección polo texto do poeta de Outeiro de Rei:

Imaxe da virxe. VISITA COSPEITO

Virxe do Monte, Raíña,

Patroa da Terra Chá:

¡Olla a soedade miña/que morro de señardá!

Eu algo teño no peito,/non debe ser cousa boa.

¡Téñote lonxe, en Cospeito

con saudades da Lagoa...!



Di que "reflicte a miña nostalxia pola terra de orixe dos meus pais", que xusto casaron na capela, igual que as súas amigas. "Aínda que nacín en Madrid, teño corazón chairego e síntome moi ligada a Cospeito", refrenda María Novo.

Altar da capela da Virxe do Monte. VISITA COSPEITO

Dos seus paseos pola Feira do Monte, destaca "a visita ao interior da capela e ao cruceiro exterior, tamén a escultura de Nadales dedicada aos policías moteiros, o miradoiro da Terra Chá para facer fotografías, dende onde hai excelentes vistas, e o paseo polo parque biosaudable de Cospeito, onde se poden ver diferentes especies de árbores, gozar do silencio e dos sons da natureza e dun fermoso solpor ou facer exercicio", resume esta chairega na distancia que ten por costume presumir "dun lugar tan fermoso como o concello de Cospeito nos actos aos que asisto en Madrid".

"Xa sabedes, Visita Cospeito", bromea María. Se pode ser, en persoa, e senón, polo menos a través desa pequena ventá que ela lle abre ao mundo.