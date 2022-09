Santi del Moral: "Escribes só para ti ata que ves que no caixón non pinta nada"

Criouse entre os textos de Rosalía de Castro e de Curros Enríquez e con 14 anos comezou a elaborar os seus propios escritos. En 2013 cumpriu o soño de publicar o seu primeiro poemario e, agora, o pontés Santi del Moral continúa ampliando a súa obra con Da man do silencio.

Que hai detrás deste poemario?

Un traballo bastante intimista, que levaba seis anos cocéndose, e no que hai parte de literatura, xa que non todo o que se di é real.

Como se estrutura?

Consta de tres partes. Hai un poema que vai fóra e que marca esa división. Todo, ti e nada: son todas as manifestacións do silencio desde dentro de min, porque eu sempre escribo en silencio, necesito da noite ou do amencer para crear. E despois, é unha saída ao exterior. Este libro fai de ponte entre o meu silencio interior e o silencio de todo o que me rodea, en calquera das súas manifestacións. E incluso hai unha ponte para chegar ao lector. Porque o que pretendo é que o que o lea sinta ese silencio tamén como seu.

Como xurdiu a oportunidade de publicalo?

Púxenme en contacto coa editorial Medulia, comenteilles que cría que tiña un libro precioso, mandeillo por correo e ao día seguinte xa me chamaron. Encantoulles e decidiron editalo.

A presentación é este sábado. Hai algo de nervios ou despois do primeiro libro xa están superados?

Os nervios sempre están aí. É unha responsabilidade que adquires diante da xente e queres que todo saia ben.

Algúns xa tiveron a oportunidade de ler o poemario. Que sensacións deixa no lector?

Hai xente que me di que é moi triste. Pero polo xeral, a todos os que o leron gustoulles moito.

Onde se poderá adquirir?

En calquera librería, xa que está a disposición do consorcio. Tamén está en Biblos, no Club de Lectura, en Medulia e en Amazon. É unha maneira de abrir outros campos e portas, xa que estas plataformas permiten chegar a países como Portugal e Brasil.

Cando empezou a escribir, pensou nalgún momento en que os seus poemas acabarían publicados?

Nunca. Cando es novo escribes para ti e para gardalo nun caixón. Despois daste conta de que no caixón non pinta nada, que che gustaría que o lesen.

Foi un dos creadores do Grupo Poético Alalá.

Si, para o ano que vén cumprimos xa 20 anos.

E farán algún acto especial?

Queremos publicar outra obra colectiva como fixemos no décimo aniversario, pero aínda está todo por deseñarse. Foi a raíz de aí, desa primeira publicación con Alalá, cando me dei conta de que quería que a xente lese o meu traballo, e por iso me animei a editar o primeiro poemario, Instantes detidos.

Que estado de saúde cre que ten a poesía actualmente?

Penso que bo. Sempre foi un xénero de minorías e, en galego, máis aínda. Pero polas publicacións que vexo, a situación é boa e ademais con calidade.

Na súa casa terá relevo?

No tema da poesía, non. Na música parece que si (ri).

E ten novos proxectos?

Teño outro poemario practicamente feito, só lle falta engadir algún poema máis. Chámase A rentes da inexistencia.