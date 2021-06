El Santaballés se pone copero

Pensar en la Copa del Rey de fútbol es visualizar, normalmente, equipos de Primera División. Si acaso también a algún ‘matagigantes’ de, por ejemplo, Segunda B, que llega a las últimas rondas. Pero realmente es una competición que arranca bastante antes y que llega a unas cotas que muchos no imaginan.

Porque pocos podían pensar que un equipo de una parroquia de poco más de 500 habitantes podría tener opciones de jugar este campeonato, pero los hay. Y un ejemplo es el Santaballés, que este fin de semana iniciará su andura en la fase para clasificarse para la ronda previa de la Copa del Rey.

Esta es la recompensa tras quedar tercero en la fase de grupos en el año de su regreso a Preferente Autonómica. «Quedamos a nada de entrar na fase de ascenso a Terceira División. Eso si que sería histórico», señala el entrenador del cuadro blanquiazul, Dani Moirón. Y es que el Santaballés quedó empatado a 17 puntos —tras ganar cinco partidos, empatar dos y perder tres— con el Lemos, segundo. Decidió la mejor diferencia de goles.

«A principio da tempada non contabamos quedar nesa posición. Tomámolo como unha pretempada para adaptarnos á categoría despois do ascenso. Eramos o equipo menos presionado, pero o que si que había era moita ilusión, sobre todo cando te ves aí arriba. Pero o terceiro posto está moi ben e o da Copa do Rei foi un alicente moi bo para esa plaza», aseguró el técnico.

El Santaballés se medirá en esta fase clasificatoria a los terceros clasificados de los otros dos grupos de la zona norte de Preferente, el Dubra y el Victoria. Ambos se enfrentaron el pasado fin de semana, firmando un empate (2-2).

El equipo vilalbés recibe este domingo a las 18.00 horas en A Liga al Dubra y visita el día 20 al Victoria. Quien quede primero en esta liguilla tan corta se enfrentará al primero del grupo sur —donde están ACD Polígono, Caselas FC y Juventud de Cambados—. «É unha liga tan corta que non sabemos moi ben que pode pasar», reconoció Dani Moirón.

El ganador de esta final, a partido único y en campo neutral, será el que acceda a la fase previa de la Copa del Rey.