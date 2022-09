En Santaballa non entenden de fronteiras

"Emigrar es venir con la maleta cargada de sueños", dixo Mari Carmen Amigorena a modo de resumo da súa experiencia e da do seu avó. Ela é cubana e o seu avó naceu en Xermar (Cospeito), de onde saíu montado nunha burra para embarcarse como polizón en busca da Habana. El nunca falou do seu pasado, pero tampouco deixou de levar boina e sempre fixo a cama como se facía en Xermar. Tamén durmía a sesta, non sabía escribir e o contacto cos que quedaron a este lado do océano perdeuse por mor da Revolución.

A súa historia é unha de tantas. Tantas que en 1920 chegaron a ser 76.691 os galegos que aterraron en Cuba, convertendo así La Habana na segunda cidade do mundo con máis nados en Galicia.

Un momento da sesión vermú. C. PÉREZ/S. IGLESIA

A súa historia, o seu legado e a busca da igualdade entre todas as nacionalidades foron as reivindicacións que se fixeron oír este sábado na Liga Santaballesa na XII Feria Indiana, unha xornada que comezaba coa inauguración da mostra O soño cubano da emigración galega -cedida polo Consello da Cultura Galega- e que seguiu coa conferencia de Daniel Manuel Vázquez Vila acompañado polo cantareiro David Vilares. O de Cadoalla (Becerreá), entoou os versos de Caetano Arias e cantou polo Ricardiño, cuxa nai chora polo fillo que se lle vai; pola Carmen, á que se lle foi o seu namorado; e polos arrieiros da Costa da Morte.

Jesús Garrido e Aída López foron outros dos que interviron na mesa redonda moderada por Vázquez Vila. Nela falaron da súa marcha de Venezuela e da súa chegada a Galicia en 2018, obrigados "por la falta de alimentos, por el deterioro en materia de derechos humanos y la deficiencia en el acceso a la sanidad", explicou ela, quen recoñeceu que se atopou a si mesma "sorprendida por abrir el grifo y que salga el agua todos los días, incluso tomando fotos a la abundancia de los supermercados".

Mesa redonda sobre a emigración. C. PÉREZ/ S. IGLESIA

E Jesús, neto dun vasco que lles ensinou a non comer sen aceite de oliva, verbalizou o soño dos seus compatriotas: "Volver a nuestro país y ondear la bandera de la libertad". Porque, lembrou, "la búsqueda de bienestar, del Maná, es algo natural del hombre".

Iso si, un migrante dominicano sentado entre o público replicou: "Aquí se habló del pasado, pero yo me planteo el futuro. ¿Cómo voy a vivir yo sin Galicia?".

A Feira Indiana foi unha lembranza para os antergos e unha porta aberta aos que buscan unha mellor vida, pero, sobre todo, foi unha festa na que 160 comensais compartiron mesa e contos, máis de 20 postos ofreceron artesanía e Cuarteto Habana Café Son, Edro Dance, Javier Muro, La Clave e David Vilares puxeron a nota musical, co peche a cargo de Manuel Rubiños e a súa queimada.

Un dos postos presentes. C. PÉREZ/ S. IGLESIA

As visitas, a mostra, as charlas e as proxeccións continuaron este domingo e o 25 a partir das 12.00, coa idea de conservar o legado indiano.