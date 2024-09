Santaballa conmemora a estrea do himno galego na Habana

A asociación cultural Amigos da Liga Santaballesa organiza a XIV Feira da Migración Indiana, que inclúe este sábado no seu programa de actos, que se estenderá ao longo de tres xornadas, a conmemoración da estrea do himno galego na Habana hai máis dun século, no ano 1907.

A celebración, fixada para as 16.30 horas no recinto da escola habaneira da parroquia vilalbesa de Santaballa, contará coa actuación da Banda de Música de Vilalba e incluirá ademais unha ofrenda floral á emigración e un desfile de damas. O legado indiano dos Bello Balsa

Nesta sesión vespertina tamén haberá animación de rúa con baile cubano a cargo do Dj Michel Valdés e unha actuación do grupo tradicional vilalbés Lambe Lambe.

Cócteles caribeños e outros atractivos

A programación deste sábado 14 arrincará ás 11.30 horas, coa inauguración da feira, na que as persoas que a visiten terán á súa disposición exposicións, obradoiros, demostracións de artesáns, xogos populares e distintos postos de venda. Tamén se poderán saborear cócteles caribeños da man da Bodeguita da Liga.

Pola mañá, esta décimocuarta edición da xa tradicional feira indiana comezará cunha mesa redonda sobre a simboloxía galega na emigración, moderada por Daniel Manuel Vázquez Vila.

Exhibición de bailes cubanos, en 2023. AEP

Ás 15.00 horas, celebrarase o tradicional xantar popular (é con reserva, para máis información, hai que chamar ao 652.79.02.20), cun custo de 25 euros para os adultos, doce para os menores de sete a doce anos e gratuíto ata sete anos.

Toxo Guayaba e as súas pezas caribeñas amenizarán a xornada de mañá e protagonizarán unha foliada no serán, a partir das 20.00 horas.

Dúas xornadas máis

A programación da XIV Feira da Migración Indiana comeza xa este vernes, ás 21.00 horas, cunha velada musical a cargo do Dj cubano Michel Valdés, que terá lugar nos xardíns da Liga Santaballesa.

Os actos despediranse o vindeiro sábado 28, día no que a asociación Amigos da Liga Santaballesa organiza na escola habaneira as xornadas A historia menos visible da emigración, o fracaso.