Sandra Vázquez dimite como edila en Vilalba para asumir lgualdade en la Xunta

Sandra Vázquez formalizó en la mañana de este jueves su dimisión como edila del Concello de Vilalba, al ser incompatible este cargo con su nombramiento como Secretaria Xeral de Igualdade, responsabilidad que asumirá oficialmente este viernes en su toma de posesión en Santiago.

"Quero agradecer a confianza do presidente Rueda e da conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade pola confianza e a Susana López Abella o extraordinario traballo que fixo durante este anos", manifestó Vázquez, que acoge con "moita ilusión" este nuevo reto, queriendo además dejar claro que "non renuncio Vilalba, o meu compromiso con Vilalba segue intacto". "Quero traballar por Vilalba e polo resto de Galicia, agora dende o Goberno de Galicia", precisó, convencida de que los vilalbeses disponen de un "equipazo" compuesto por "xente moi implicada".

La renuncia de Vázquez, que también dejará su acta como diputada autonómica, implica la futura entrada de la corporación del número nueve de la candidatura del PP en Vilalba, Amador Guerra, que fue concejal desde 2016 hasta la constitución de la nueva corporación el pasado día 17.

Vázquez ejercía también de portavoz municipal, función que a partir de ahora asumirá quien hasta ahora era su suplente, Sandra López Rodríguez, una de las nuevas incorporaciones del PP, que figuraba como número cinco en la lista de estas últimas elecciones. Su suplente pasará a ser José María García-Leira Boado, seguido del resto de integrantes del grupo municipal popular.

La nueva responsable de la Secretaría Xeral de Igualdade sí seguirá como presidenta de la agrupación local del PP, desde la que agradecen al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la confianza puesta en Vázquez: "É, sen dúbida, unha boa nova non só para a nosa presidenta ou para a agrupación local do Partido Popular, senón tamén para Vilalba, que gana peso no Goberno galego".