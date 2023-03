El juicio en la Audiencia Provincial de Lugo contra Ana Sandamil por el asesinato de su hija Desirée Leal el 3 de mayo de 2019 en su casa de Muimenta se retomó este lunes con la exposición de conclusiones de las partes: la defensa, la Fiscalía y las acusaciones popular y particular.

Ana Sandamil pidió perdón a la familia paterna de su hija, pero insistió en que no mató a la niña de forma consciente. En su derecho a la última palabra, y tras escuchar los alegatos de las partes, la acusada quiso hablar por última vez ante el jurado popular antes de la deliberación. “Quixen moito a miña fila E nunca quixen facerlle dano de forma consciente. Non recordo nada da noite dos feitos e non sei o que puido pasar. Pido perdón á miña familia e á paterna polos danos causados. E pido ao xurado que teñan en conta que teño unha enfermidade mental para sempre”, concluyó.

#EnVídeo 📹 Así llegó Ana Sandamil a la Audiencia de #Lugo pic.twitter.com/yjvLqMMC2s — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) March 6, 2023

Ahora el jurado se retirará a deliberar para emitir un nuevo veredicto tras la repetición de un proceso que se iniciaba el pasado lunes, día 27, y en el que se han vuelto a escuchar unos 60 testimonios de forenses, psiquiatras, peritos, sanitarios, investigadores o allegados.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia optaba por volver a celebrar la vista al entender que no se había probado el grado de imputabilidad de la acusada para condenarla a prisión permanente revisable.

El TSXG no cuestiona en su decisión que Sandamil asesinase a Desirée —"la acusada dio muerte a su hija"—, pero no vio argumentada su imputabilidad.

La defensa de Desirée Leal: "Solo nos queda la enfermedad mental"

El abogado que ha ejercido la defensa de Ana Sandamil, Luis Rifón, aseguró en la exposición de sus conclusiones en el juicio por la muerte de Desirée Leal que la acusada padece una “enfermedad mental” y el día de autos tenía sus facultades “muy alteradas”, por lo que reclama una eximente completa para su clienta, porque no era consciente de lo que hacía.

“Solo nos queda la enfermedad mental como explicación o causa a la muerte de la niña”, dijo Rifón, porque opina que, a lo largo de la vista oral, ha quedado probado que Ana Sandamil tenía “sus facultades mentales muy alteradas, muy afectadas”.

Desde su punto de vista, en ningún momento Ana Sandamil puso en marcha una “falsa coartada”, porque señaló como posible causa de la muerte de la niña el hecho de que "hubiese bebido de una botella con Trazodona" que ella misma había "preparado para quitarse la vida".

Según su abogado, lo dijo porque "es la única explicación que se le ocurre". De hecho, recordó que siempre le dio “la misma versión” a los investigadores y a los forenses. "Ana se comporta y responde como si no fuese consciente de la muerte de la niña", insistió.

En cuanto a la decisión de “suicidarse” de la acusada, aseguró que en ningún caso responde a "un montaje" o "a una puesta en escena", porque ha quedado acreditado a lo largo del juicio que “la madre le metió los dedos en la boca y le hizo vomitar” el blíster de Trazodona que, supuestamente, se había tomado.

"Hay restos de vómito", recordó, y la propia Ana Sandamil ingresó en el hospital por un "intento autolítico". Sin embargo, dijo, "no hay ninguna prueba" para decir que el intento de suicidio no fuese real, añadió.

Por otro lado, añadió que no hubo por parte de Ana Sandamil "ninguna actitud defensiva" o un intento por "ocultar pruebas". "La enfermedad y la sintomatología psicótica están ahí. Nadie lo niega. Solo nos queda la enfermedad mental como explicación a la muerte de la niña", concluyó.

José Manuel Leal ve "inhumano" volver a pasar por el juicio

José Manuel Leal dijo este lunes, antes de entrar en la última jornada del juicio por el asesinato de su hija Desirée, que se celebra desde la pasada semana en la Audiencia Provincial de Lugo, que volver a pasar por todo esto ha sido “algo inhumano”.

En cuanto al resultado de la vista oral que hoy finaliza, opina que, tal y como se ha practicado la prueba, Ana Sandamil tiene que ser condenada otra vez a “prisión permanente revisable” por el asesinato de su hija.

“No debe ser de otra forma. Ese monstruo tiene que ser condenado a prisión permanente revisable, para que se haga Justicia”, dijo Leal.

Dijo que Ana Sandamil “asesinó” a su hija “a sangre fría” y de una forma “premeditada”. Opina que las pruebas presentadas en el juicio han permitido demostrar que “estaba planeando acabar con la vida” de la niña antes del día de autos.

Desde su punto de vista, es algo que “el jurado debería tener muy claro después de todo lo que escuchó” en el juicio. Leal también cuestionó la declaración de la psiquiatra que atendió a Ana Sandamil en la prisión de Teixeiro. Dijo sentirse “muy frustrado” por las “bochornosas” palabras de la doctora durante su declaración en la vista oral el viernes.

En opinión del padre de Desirée, fueron “unas declaraciones sin sentido ninguno”. De hecho, se preguntaba como una “profesional en psiquiatría” puede dar “un diagnóstico” tras estar con la “presunta asesina tres meses después de los hechos”.

“Se atreve a confirmar que esa presunta asesina, ese monstruo, ya estaba tres meses antes en un estado mental que la incapacitaba para estar en plenas facultades. Tenemos otro caso de una adivina”, dijo Leal. “Se mantuvo igual que en el anterior juicio”, lo cual “no dice nada a favor de su trabajo, sino en contra”, insistió.

Acusación popular: "No ha sido homicidio psicótico"

La acusación popular en el juicio por la muerte de Desirée Leal mantiene en sus conclusiones la petición de prisión permanente revisable para la madre de la niña y única acusada, Ana Sandamil, porque en opinión de los letrados que representan a la Fundación Amigos de Galicia “se ha probado que el homicidio no ha sido un homicidio psicótico”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la letrada Beatriz Pardo aclaró que “la Fundación Amigos de Galicia se va a mantener firme en que esta persona no tenía sus capacidades mentales afectadas” en el momento de los hechos, porque “la patología tiene que guardar relación con el crimen”, pero no se ha probado la existencia de “ninguna relación”.

“Pedimos lo que establece el Código Penal para este tipo de delitos. Entendemos que no es un homicidio. Es un asesinato, porque la niña no pudo defenderse. Era una menor que estaba durmiendo con su madre y, evidentemente, no podía esperar que ella la atacase”, añadió la letrada.

También por el hecho “de que intentó adormecerla, dándole a ingerir Trazodona. Un asesinato, cuando se trata de un menor de 16 años, está castigado con prisión permanente revisable”, insistió.

Aunque recordó que el primer “juicio es nulo” y, por lo tanto, a efectos legales es como si no hubiese “existido”, desde su punto de vista “ha quedado más acreditado que en el primero que la acusada no se encontraba afectada” en el momento de los hechos, porque los forenses han hablado de una afectación “moderada o leve”.

“Ella no nos dice lo que le pasó por su mente. Creo que en este juicio ha quedado más acreditado que la patología tiene que guardar relación con el crimen. No todos los enfermos psiquiátricos cometen delitos. No todas las personas con un trastorno psicótico cometen delitos. En caso de cometerlos tienen que estar relacionados con su psicosis” para que realmente exista una atenuante, precisó.

Beatriz Pardo confirmó que en sus conclusiones introducirá una “única modificación” después de la prueba practicada. “Vamos a modificar las conclusiones en el sentido de aclarar que Ana Sandamil atacó a su hija durante al menos cinco minutos, para asfixiarla y causarle la muerte”, concluyó.