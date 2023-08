Sanciones de hasta 600 euros por no recoger las heces de perros en Vilalba

El Concello de Vilalba ha anunciado que sancionará con multas económicas que pueden elevarse hasta los 600 euros a los propietarios de los perros que no recojan sus deposiciones en la vía urbana y en las zonas verdes.

El edil de Medio Ambiente, Luis Fernández, ha explicado que el gobierno local modificará la ordenanza que regula esta cuestión, una medida con la que pretenden acabar con una problemática que genera "moitas queixas", según ha confirmado.

El documento que se llevará previsiblemente al próximo pleno para su aprobación, contempla una serie de requisitos de obligado cumplimiento.

Así, será obligatorio que los propietarios de los perros recojan los excrementos, pero también que porten una bolsa para su retirada, así como una botella con producto desinfectante y desodorizante.

"As bolsas deberán estar correctamente pechadas e tiraranse nos colectores do lixo", abundó Fernández, quien también precisó que en el caso de los orines deberán limpiarse con el producto desinfectante. "Será a Policía Local a que se encargue de controlar e comprobar que isto se está facendo", indicó.

En caso de no cumplir con estas obligaciones, los propietarios de los animales se podrían exponer a recibir una serie de sanciones económicas e independientes, pero que son acumulables.

"Se se colle ao can facendo a deposición e o dono non a recolle a multa será de 250 euros, 300 en caso de que sexa en zona verde", indica el edil vilalbés de Medio Ambiente, precisando que no llevar bolsa ni producto desinfectante se penará, en cada caso, con 150 euros.

BOZAL Y CORREA. Otra de las medidas que se incluyen en la renovada ordenanza y que también será obligatoria es que los animales vayan por la vía pública sujetos con correa y, en el caso de los perros de gran tamaño o de raza potencialmente peligrosa, con bozal.

"As multas por ir sen bozal ou cadea serán de 150 euros cada unha", explicó Luis Fernández, que no descarta, en un futuro, seguir modificando la ordenanza. "Se temos que poñer outras medidas de control como o ADN ou o chip, farémolo", dice.

"Unha vez que se leve a pleno, publicarase, e despois diso será de obrigado cumprimento, así que a xente pode ir tomando conciencia", abunda el edil de Medio Ambiente, que ha avanzado que estudiarán la posibilidad de aplicar más sanciones a los dueños reincidentes.