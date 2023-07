Sanciones de hasta 1.400 euros en Vilalba por tener los solares sin limpiar

El Concello de Vilalba llevará a pleno la ordenanza general número 25, relativa a la protección del medio ambiente urbano, para realizar la modificación del régimen sancionador para los propietarios de solares, parcelas y fincas que no realicen la limpieza de las mismas, pudiendo llegar las sanciones hasta los 1.400 euros si no se hace caso a los distintos avisos.

Así, se establecerá una sanción de 200 euros con el primer requerimiento al propietario, otra de 400 con el segundo y otra de 800 con el tercero. A mayores, se aplicarán multas coercitivas de 25 euros diarios por día de incumplimiento, desde la fecha de la comprobación de que el solar no está limpio hasta que el responsable del mismo comunique al Concello que se realiza el acondicionamiento.

"O Concello insta aos propietarios de solares e parcelas a que realicen a súa limpeza e mantemento por motivos de seguridade e salubridade, moito máis nas épocas do ano de alto risco de incendio", indicó el concejal de Infraestruturas Urbanas, Medio Ambiente y Espazos Naturais, Luis Fernández, que reconoció que el gobierno local "espera non ter que aplicar as sancións".

El edil también recordó que la semana pasada se emitió un aviso recordando a los vecinos que la Lei do Solo de Galicia recoge la obligación de los dueños de toda clase de terrenos de conservarlos en buenas condiciones y que, una vez que entre en vigor la modificación de la ordenanza -se prevé que lo haga dentro de este año-, se harán comunicaciones para recordar esta responsabilidad a los propietarios.

"A xente quéixase de como están as fincas e reclámalle ao Concello que as limpe e despois pase a factura aos propietarios, pero non é tan doado. Para iso, e despois de cumprir con todos os requerimentos, habería que pedir un permiso xudicial para entrar no terreo porque é unha propiedade privada", explica Luis Fernández, que confía en que la ciudadanía "acepte" de buen grado esta medida y que esto contribuya a un adecuado cuidado del medio ambiente en el casco urbano de la capital chairega.