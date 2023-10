Samaín: Cabazas, risas e sustos

"Benvidas e benvidos á biblioteca encantada de Samaín! Imos pasalo terrorificamente...". Así comenza o escape room organizado na biblioteca municipal vilalbesa coa inestimable colaboración de cinco alumnas —Susana R., Marianna, Tamara, Mónica e Susana P.— da Escola Municipal de Teatro de Vilalba e que contou con 60 participantes, cubríndose todas as prazas. "E se houbese 80, tamén se cubrirían", asegura a bibliotecaria, Atenea Ruibal, dando conta da boa acollida desta proposta da que agradece a implicación da escola teatral para sacala adiante.

Escape room en Vilalba. C.PÉREZ

O luns 30 foron as primeiras quendas, dúas para menores de cinco a oito anos, e na tarde do martes 31 as dúas últimas, para maiores de nove. Uns e outros tiveron que facerlle fronte aos mesmos retos, adaptados á súa idade. Quedaban pechados na biblioteca, polo que había que atopar a maneira de saír. Entre sustos, libros e animais, buscaban pistas para poder descifrar a combinación segreda que lles permitise saír das instalacións. Lograríano?

Taller de cabazas do Espazo Xove. C.PÉREZ

Igual de ben o pasaron no Espazo Xove quen se sumaron aos dous obradoiros promovidos dende o centro dependente da Consellería de Política Social. Houbo un de decoración de cabazas o venres, cunha decena de participantes, e outro o sábado de maquillaxe corporal con motivos propios de Halloween, ao que acudiron media ducia de terroríficos artistas. E aínda queda unha sesión de cine de terror o día 4 ás 18.00 horas.

Obradoiro de maquillaxe corporal no Espazo Xove de Vilalba. C.PÉREZ

De medo foi tamén a festa infantil do Samaín en Muras, unha actividade con xogos, música, merenda e disfraces, organizada no local social o pasado venres polo Concello pero que contou coa implicación total das familias, que colaboraron na tenebrosa ambientación da celebración.

Decoración da festa de Samaín de Muras. EP

E os integrantes da cooperativa A Estruga que acoden os martes e os venres á praza de abastos de Vilalba non deixaron pasar a coincidencia coa xornada de Samaín para ambientar o seu posto acorde á data.

Posto da Estruga no mercado de Vilalba, ambientado polo Samaín. EP

Tampouco faltaron á súa cita coas ánimas os membros da asociación Castiñeiro Milenario de Begonte. Once persoas xuntáronse para procesionar, coma se da Santa Campaña se tratase, polas rúas de Baamonde e de Begonte, entoando cantos de berce e algunha peza adaptada para o Samaín. E como non deberon atraer suficientes espíritos, este martes repetiron paseo por Lugo. Tede coidado!

Este martes as ánimas da Santa Compaña percorrerán tamén as rúas da capital chairega nun pasarrúas a cargo da coral Polifónica de Vilalba, que saíra da casa da cultura ás 20.20 e irá á Praza da Constitución, onde ás 21.00 horas actuarán Mediarea e Quinquillada. Dende o Concello animan á veciñanza a "vir caracterizada ao estilo da Galiza de principios do XX", cando se festexaba "o cambio de temporada de colleita" e se tallaban "as cabazas para convertelas en candís".

Os actos en Vilalba péchanse o día 1 co IV Concurso Pinta e Crea a túa Cabaza, na Praza da Constitución. De 11.00 a 12.00 horas recepcionaranse os deseños participantes, que se exporán dende o mediodía ata ás 17.00 horas, cando se fará a entrega de premios. Hai dúas categorías, infantil —ata doce anos— e familiar —como mínimo cun menor de doce anos— con premios de 100, 75 e 50 euros, nas que se pode formalizar a inscrición no correo [email protected]. A cita complétase cun túnel do terror e cun magosto.

Preparativos do mural de Samaín no centro de día de Guitiriz. EP

Os obradoiros serán os protagonistas en Guitiriz e en Xermade. A Casa Habanera, decorada para a ocasión coa colaboración dos usuarios do centro de día, acolle na tarde do martes 31 talleres de maquillaxe e de manualidades para nenos e nenas a partir de cinco anos.

En Xermade, será o pavillón municipal o que acolla o mércores 1 unha festa de Samaín con música, xogos, merenda terrorífica e un obradoiro para personalizar camisetas que metan medo. Como será a vosa?

En todos os niveis educativos

Samaín no PAI da Pastoriza. TEÓFILO LÓPEZ

As celebracións de Samaín tamén tiveron o seu oco en Puntos de Atención a Infancia (PAI) coma o da Pastoriza, onde houbo disfraces e exposición de cabazas, escolas infantís ou centros educativos de todos os niveis, coma no Ceip Monseivane de Vilalba, onde aproveitaron que están a traballar sobre a horta para centrar a temática nas cabazas: houbo concurso de cabazas colaborando as familias, música e baile e leuse o conto Corre corre cabaciña, do que tamén se fixo un bingo.