"Salvoulle a vida. Estaba inmóbil e chegáballe a auga ao pescozo"

"Díxenlle: ou vas ti ou vou eu". La determinación de Isabel Ferreiros y el arrojo de su marido, Luis Lesta, fueron cruciales ante la que estuvo a punto de convertirse en la desgracia de la jornada. Este matrimonio de Begonte vio con incredulidad como desaparecía poco a poco un vehículo que se había internado en una N-6 intransitable y llena de agua, la misma que discurre frente a la casa que compraron hace siete años en Pacios.

En el turismo viajaba un hombre de 85 años de Guitiriz, que interpretó que las señales de prohibición se debían a unas obras, y no a la crecida del río Ladra. "Pasou a bastante velocidade e en canto pisou a auga xa non tivo dominio do coche", contaba unas horas después Isabel, que sin saber quién iba en el vehículo tuvo claro que había que hacer algo.

"Eu teño debilidade polos nenos e pensaba: E se hai algún dentro? Así que lle comín a cabeza ao meu marido ata que se botou á auga, chegáballe polo peito", explica Isabel, recordando que su hazaña "salvoulle a vida ao home".

Cuando Luis consiguió llegar al vehículo, que quedó con la parte delantera metida en la cuneta, se encontró en su interior al octogenario "inmóbil e coa auga ata o pescozo". "Sacouno pola parte do acompañante e levámolo para a casa", cuenta la mujer, que indica que lo bañaron para que entrase en calor y le ofrecieron ropa limpia y seca, una manta térmica "e un cafeíño con leite".

Después del rescate, se interesaron por conocer el estado del hombre tanto la Guardia Civil como los sanitarios. "Dixéronnos que se pasan 15 minutos máis, morrería. A auga viña moi fría, xeada, e podía acabar cunha hipotermia se non o sacamos de alí", aseguró Isabel, que junto a su marido completaron la heroicidad trasladando al hombre hasta su domicilio.

Sin embargo, ya por la tarde, y dado que no se encontraba bien, el octogenario fue derivado al hospital, donde trata de reponerse del susto.

OTRO INCIDENTE. A primera hora de la mañana, un vecino de Begonte también se veía atrapado con su coche en la carretera que va al club fluvial, por la que se metió sin percatarse del alcance del agua. Otro vecino, al ver lo ocurrido, le ayudó a salir remolcando su coche. El afectado avisó a una grúa, pero finalmente el automóvil encendió y abandonó el lugar por sus propios medios.