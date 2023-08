Salvadores de reliquias en Meira

Un equipo dun máximo de tres persoas, 19 pistas, un teléfono con conexión a internet, unha clave segreda e gañas de resolver enigmas foron as cousas necesarias para levarse este domingo 100 euros de premio e a grata experiencia de coñecer numerosos datos da historia relixiosa, cultural, social e comercial de Meira.

Todo isto formaba parte do escape room urbano A procura das reliquias do Císter, unha iniciativa da Asociación de comerciantes, empresarios e autónomos (Acea), a oficina de turismo e o párroco, Miguel Asorey, para promocionar a vila dun xeito activo e lúdico.

Oito equipos participaron nesta segunda edición, incluída nas Festas do Quince -a primeira foi no 2021, para suplir a ausencia de patronais polo covid e resultou un éxito-, para seguir unha serie de indicacións que os levaron, coa premisa de atopar unhas supostas reliquias dos monxes do Císter, polo entorno da igrexa e o mosteiro, a casa de Avelino Díaz, o Parque Profesor Río Barxa ou as rúas con máis historia comercial.

As pistas aportaban numerosos datos da historia e, sobre todo, da intrahistoria de Meira, xa que falaban de comercios de hai décadas, casas tradicionais ou tabernas de toda a vida. "A recomendación aos participantes é que lean con atención e que se teñen dúbidas, pregunten aos veciños, en bares, comercios... a actividade está feita tamén para iso, para que se involucren os negocios", dixo Joani Jartín, a técnica de turismo.

O gañador nesta ocasión foi o equipo chamado Meira, formado por Julio López Rivas e seu fillo Sergio, que foi o que animou a seu pai a participar. "Completar a proba foi relativamente fácil. As pistas máis difíciles foron a do ser mitolóxico da casa de don Federico e a da adiviñanza, e as que menos nos custaron, as da zona do convento e a igrexa, porque a temos máis estudiada", explicou o rapaz.

Tras completar as 19 pistas nunha hora e 24 minutos, recibiron o premio: 50 euros en metálico e outros 50 en vales para gastar no comercio meirego.

"Este ano fixemos unha versión da búsqueda que quede para sempre na oficina de turismo, para que quen veña en calquera época poida facela", explicou o presidente de Acea, Diego Méndez.