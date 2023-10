La salud mental salta a las aulas de los institutos de Terra Chá, Meira y As Pontes

Cada vez se habla más abiertamente de salud mental en todos los ámbitos —algunos incluso dicen que está de moda—, aunque los expertos defienden que todavía hay cierta estigmatización y que falta formación, además de medios y herramientas para trabajar, especialmente con los más jóvenes, con los adolescentes, que fueron después de la pandemia y el estricto confinamiento uno de los sectores de la población más vulnerables y castigados. Tres años después, continúan en el foco.

Esta cuestión, como es lógico, tampoco es ajena a las comarcas de Terra Chá, Meira y As Pontes. Es más, el tema ha saltado ya a las aulas de los institutos, especialmente a los que tienen un volumen mayor de estudiantes, y desde donde tratan de prestar especial atención a su salud mental, aplicando los distintos planes de prevención de la Xunta de Galicia, que fueron reforzados en los últimos años.

Además, y ante el incremento de casos, la Administración autonómica se vio obligada a poner en marcha un Protocolo contra el Riesgo Suicida en la Infancia, que lamentablemente también se tiene que aplicar.

"Este ano implantouse ademais en todos os centros galegos a figura do coordinador de benestar emocional, un docente que se encarga de controlar a situación emocional do alumnado, que elabora programas e actividades para fomentar ese benestar e que se encarga de aplicar o plan de convivencia, entre outras tarefas", explica Monse Castro, orientadora del IES Moncho Valcarce de As Pontes, confirmando que a partir del covid "a saúde mental deu un baixón enorme".

"Agora parece que empeza a mellorar, pero ao regreso ás aulas percibiuse un desgaste grande, ansiedade, depresión, problemas de conduta, autolesións…. Non foi unha cuestión xeralizada, pero si aumentou o número de casos", añade.

Adolescente sentada con la cabeza apoyada en las rodillas. PIXABAY

Una visión compartida con la orientadora del IES Santiago Basanta Silva de Vilalba, Isaura Piñeiro, que corrobora ese incremento, y también defiende que durante la pandemia "os adolescentes foron os grandes esquecidos".

"Cortóuselle a vida social, houbo un parón na súa etapa evolutiva, nun grupo que precisa relacionarse entre iguais para desenvolverse", explica la orientadora vilalbesa, quien cree que no solo la pandemia fue clave para que la salud de los más jóvenes se viese mermada. Una opinión que muchos otros también comparten.

El uso y abuso de las redes sociales son, a su juicio, otro de los condicionantes, así como el ritmo de vida y la intervención de las familias en la resolución de conflictos. «Non saben afrontalos, supéraos e frústanse", relaciona Isaura, que reivindica más medios y apoyo a nivel sanitario donde «están desbordados», reconoce.

"Na saúde mental a nivel de atención sanitaria non hai un reforzo suficiente para paliar esta problemática. E se non se cura ben aos adolescentes, pódense converter en adultos con problemas de saúde mental", afirma Isaura, una cuestión sobre la que también hace hincapié Ana María García, la responsable del departamento de orientación y coordinadora de bienestar emocional en el IES da Terra Chá Xosé Trapero Pardo de Castro de Ribeiras de Lea.

A su juicio, "non é tanto que se incrementasen os problemas de saúde mental" durante este tiempo como que "a pandemia fose un detonante para a súa visualización", dice.

"Antes era un tema tabú, agora xa se fala e se conta. Pasei por un mal momento, teño ansiedade, estou tomando unha medicación...", va enumerando la orientadora del instituto de Castro de Rei, que cree que la visibilización de esta cuestión por parte de instagramers y youtubers conocidos también ayuda a que los más jóvenes dejen atrás los estigmas y hablen con mayor libertad.

Todos los centros gallegos cuentan desde este curso con la figura del coordinador de bienestar emocional

Pero al igual que Isaura, Ana María también defiende que los problemas de salud mental de los más jóvenes vienen derivados por muchos otros condicionantes, no solo uno.

Las redes sociales, las mismas que hacen de altavoz, se transforman en foco de problemas. "Resolven alí os conflitos e iso acaba xerando unha situación de ansiedade que pode desembocar en autolesións", explica, sobre una situación mucho más habitual de lo que se cree y sobre la que ha tenido que intervenir incluso con alumnado de su centro.

"A actitude proteccionista das familias" es otro de los puntos clave, insiste Ana María, lo que hace que los jóvenes no sepan asumir y gestionar sus problemas.

"Les faltan habilidades y autonomía", añade Yolanda Barallobre, orientadora del IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, que también notó el incremento acusado de conflictos durante el poscovid.

"Fue un horror. Hubo mayor incidencia, aunque ahora ya ha menguado", asegura la docente, mientras explica que en su instituto optaron por adherirse al Plan de Formación de Centros para mejorar la convivencia.

"La figura del coordinador de bienestar emocional es muy importante, pero todo el profesorado debe formarse", abunda la orientadora, indicando que el curso pasado se centraron en "bienestar emocional" y este lo harán en "convivencia y prácticas restaurativas".

Adolescente. PIXABAY

También optaron por aplicar la mediación "y está funcionando muy bien para conflictos pequeños", dice Yolanda, explicando que son los propios alumnos los que ejercen de intermediarios entre otros compañeros cuando "estalla un problema en el centro" que en muchas ocasiones ya viene de las redes sociales.

Tratan de priorizar así el trabajo en equipo, con metodologías activas tanto dentro como fuera del aula. "Es una parte importante para que se sientan bien", añade la orientadora, indicando que cuentan con diferentes rincones por el centro para promover esas actividades.

Ayuda

En casi todos los centros de Terra Chá, Meira y As Pontes aprecian que los alumnos buscan en sus docentes a ese adulto que los pueda escuchar y comprender. Su paño de lágrimas. Y en el peor de los casos, son los compañeros los que reclaman ayuda cuando perciben que algo no va bien.

Para ofrecer ese referente entre el alumnado nace la figura del coordinador de bienestar emocional, una tarea que en muchos casos asumirán los propios orientadores de los institutos, pero no en todos, como es el caso del IES Basanta Silva de Vilalba, donde se encargará Elena Illán, profesora de Cultura Clásica y Latín.

"Mi objetivo este curso es que me conozcan, ser su punto de referencia, y ayudar y colaborar con orientación y jefatura en todos los problemas de convivencia que surjan o en las actividades que se puedan poner en marcha", explica la docente, que pide mucha más formación, herramientas y, sobre todo, apoyo a través de medios y personal cualificado.

La Xunta también ha puesto en marcha un protocolo contra el riesgo suicida en la infancia

"Voluntad no nos falta, pero la realidad es que nadie nos enseñó a tratar con un adolescente con riesgo suicida. Cada vez se está complicando más ayudar a los alumnos y los profesores no estamos preparados para esto", afirma, reclamando más especialistas cualificados —psicólogos, educadores sociales...— para tratar de abordar una problemática en aumento en los centros con mayor volumen de alumnos.

Esperanza

En el otro lado de la balanza se sitúan los institutos con menos estudiantes. "Notamos algún cambio na dinámica nas clases. Claro que a pandemia puido afectarlles, pero non se detectaron casos graves", dicen desde el IES Pedregal de Irimia de Meira.

Por su parte, desde el IES Fonmiñá de A Pastoriza, defienden que "a saúde mental e emocional" de su alumnado "está moi estable".

"Non se deron problemas graves", confirma su orientador, Pablo Martínez, quien indica que para que así siga siendo continuarán realizando el seguimiento "a nivel individual, grupal e coa colaboración das familias e de entidades externas ao centro".

Una línea de actuación que se mantendrá también en todos los otros institutos de las comarcas de Terra Chá, Meira y As Pontes, en los que además de tratar de cubrir el currículo de sus alumnos lidiarán con la salud mental, una cuestión para la que todavía falta visibilidad.

Efeméride

El 10 de octubre, una fecha señalada en el calendario

Desde hace 41 años cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en este 2023 tiene por lema ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’. Este eslogan trata de mostrar la creciente concienciación global sobre la importancia del bienestar mental, que permite, según reza la definición de la OMS, "hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad".

Proyecto

As Pontes se ha convertido en la localidad elegida para albergar una unidad residencial de salud mental en O Feal —será la primera en la zona—, en una finca ubicada en la carretera que conduce al pantano. El proyecto, que fue presentado justo hace un año coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, está presupuestado en 1,8 millones.

Impulsor

El edificio, cuyas obras ya se iniciaron, está impulsado por la Asociación de Familiares de Personas con Enfermidade Mental de Ferrol, Eume e Ortegal, y cuenta con el apoyo del Concello de As Pontes y de la Xunta de Galicia.

25

Es el número de usuarios que podrán hacer uso del centro residencial pontés, que se regirá por un modelo abierto y estará pensando para adultos. El inmueble, con 534 metros cuadrados y que será autosuficiente, hará un guiño en su estética a los edificios del Poboado das Veigas y dispondrá de tres plantas y un semisótano. También contará con zonas ajardinadas.