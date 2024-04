Saldanxe en feminino, de Noa a Isolina

Noa ten catro anos e Isolina, 88. Entre unha e outra, bisavoa e bisneta, atópase o pasado, presente e futuro das mulleres da parroquia pastoricense de Saldanxe, que celebraron o seu primeiro encontro cunha lembranza especial para Pacita, a grande impulsora dun proxecto do que non puido chegar a gozar.

"Sempre que un grupiño de mulleres nos xuntabamos polo camiños de Saldanxe, Pacita, que era moi faladora e alegre, o primeiro que dicía era "Que agusto estamos, hai que xuntarse e facer unha churrascada", lembraba Eva López, a encargada, xunto a Isa Luna, de facer realidade aquela arela. Xa se tentara en 2020, pero o covid demoraba unha xuntanza que onte á fin se materializaba na antiga escola, con 60 participantes e unha chea de emocións.

Risas, sorpresa, nostalxia e lembranzas sucendíanse mentres mulleres de todas as idades vían a proxección dunha colección de fotos antigas con retratos, imaxes de grupos, labores coma a malla, procesións ou festas, nunha sorte de homenaxe "polas que estamos e polas que xa non están", dicía Eva, facendo fincapé en que "o papel da muller foi clave no desenvolvemento da nosa sociedade".

Non foi esta emotiva presentación a única sorpresa. E a ningunha deixou indiferente un vídeo sorpresa protagonizado por homes de Saldanxe, que mesturaba recordos e bos desexos para esta "bonita idea" que as participantes, "encantadas" coa proposta, confían en que teña continuidade.

Tamén é esa a ilusión das organizadoras, que queren ir un paso máis alá e lograr crear unha asociación de mulleres en Saldanxe, a través da que organizar actividades e ver cumprido o soño de publicar un libro que recolla todas esas fotos antigas que dan testemuño a historia desta pequena parroquia pastoricense, que hoxe ten 85 personas censadas, 41 delas mulleres.

Polo momento, esta primeira reunión, na que Isa Luna tamén lía un texto do centro de maiores de Pol elaborado a partir dos recordos das usuarias sobre as súas vidas e que contou cun xantar preparado por Chao da Brea e animado por Verónica Cambón, serviu para verse e atoparse, para lembrar, compartir e colaborar, mesmo xa antes da celebración.

E é que foron moitas as que axudaron para facer posible unha cita na que simbolicamente a máis nova, Noa, agasallaba cun ramo a Isolina, a maior, ante a agarimosa mirada de Fina e de María. Catro xeracións dunha mesma familia que, coma o resto das presentes, comparten "o cariño a esta parroquia", pois, como dicía Eva, "todas vivimos a nosa historia persoal ligada a esta terra".