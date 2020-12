O Sagrado Corazón, o particular Cristo Redentor da Chaira

Como un vixía da Terra Chá e recordando inevitablemente ao Cristo Redentor de Río de Xaneiro, e a moitos outros que hai espallados polo mundo, o Sagrado Corazón de Santa Locaia leva facendo de foco de peregrinación desde hai case 90 anos.

Ben por motivos relixiosos, como é a Semana Santa, cando acoden feligreses de dez parroquias do concello de Castro de Rei e doutras próximas, ou ben por ocio, o Sagrado Corazón serve de punto de encontro.

Por el pasa a ruta BTT que vai de Castro de Rei a Outeiro de Rei e a Ruta da Escrita, que enlaza uns metros antes coa do Azúmara, e que en sete quilómetros converte a literatura en eixo central do paseo, con poemas tan chairegos como os seus autores. A carón do protagonista destas liñas fican os versos de Bernardo García Cendán.

Pero o camiño que pisan tódolos pés que chegan ao Sagrado Corazón é o do vía crucis, erixido no ano 1945 desde a igrexa de San Pedro, onde agora se resgarda o cristo orixinal de 1931. Ao longo deses 350 metros aparecen salpicadas as 14 estacións que plasman as imaxes da Paixón de Cristo.

A contorna do monumento supón o tesouro patrimonial de Santa Locaia, acrecentado polas doses de lenda que lle dá o imaxinar que alí está o Monte Medulio, o real.

SAGRADO CORAZÓN