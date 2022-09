Saborea a túa Provincia recala este venres en Pol con degustacións e obradoiros

O programa Saborea a túa Provincia, unhas xornadas gastronómicas e lúdicas que programa a Deputación Provincial de Lugo, recalará este vernes, día 2, en Mosteiro, en Pol, coincidindo coa feira mensual desta localidad.

O evento, que se desenvolverá a partir das 12.30 horas na Praza do Concello, abrirase da man dunha actuación do grupo local Leña Verde.

Á mesma hora, e ata en torno ás 14.30 horas, desenvolveranse diferentes obradoiros de cociña dirixidos a nenos e a nenas a partir dos seis anos, que poderán iniciarse no mundo dos fogóns.

A programación do Saborea a túa Provincia en Pol incluirá tamén, ás 13.00 horas, unha demostración culinaria con degustación de produtos da zona, a cargo dun cociñeiro da Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo, que nesta ocasión preparará un Solombo Hoisin.

O fin de festa chegará con máis música, grazas á actuación do grupo Atlántica. Dende a organización lembran ademais que no transcurso do evento haberá sorteos de lotes de produtos de proximidade entre o público asistente.