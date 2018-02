"Sabiamos que 'Dhogs' era un todo ou nada, por iso fomos esixentes e perfeccionistas"

Suso López é actor e produtor de Dhogs, a ópera prima de Andrés Goteira, que está arrasando en festivais de medio mundo. Un proxecto ambicioso, que partiu dun grupo de mozos meiregos e que chegará aos cines en Holanda no mes de abril.

Cando comezou a interesarse polo mundo do audiovisual?

Eu non tiña un interese especial ata que en 2005, con 20 anos, chegou Andrés Goteira cunha historia para facer unha curtametraxe.

O primeiro contacto foi de actor?

Si, naquela primeira curta fun actor. Fixera algo de teatro antes, pero eu penso que Andrés me chamou porque pensaba que me apuntaría sen pensalo demasiado. A partir da seguinte xa fixemos Gaitafilmes e xa me dediquei cada vez máis a producir.

Que recordo ten deses inicios?

Era todo como xogar e divertirse, sen máis presión que a que nos poñiamos nós. Acórdome como en seguida chegou Adrián e uns anos despois Laura para acabar de formar o grupo. Despois era bonito como iamos aprendendo cousiñas cada vez, pero era todo moi artesán e sen saír dos nosos círculos. Traballando cos nosos amigos de Meira. Menos mal que existía o festival Curtas na Rede, que nos enganchaba a facer unha curta cada verán e saír da casa (ri).

En que momento decidiron montar a produtora Gaitafilmes?

Demos en chamarnos así xa dende a segunda curta, en 2006. Pero como produtora, como empresa, non apareceu ata 2013 co comezo da creación de Dhogs. Seguiamos sendo os mesmos, pero dixemos: "Para facer isto temos que poñernos un chisco máis serios". Non tiñamos nin a máis remota idea do que nos ía vir enriba. Bendita ignorancia!

"Aos actores picoulles a curiosidade de meterse nesta historia estraña, pero ao mesmo tempo fresca"

Como valora ese salto?

Foi algo complicado, lento, precario. E aínda o segue sendo en parte, pero moi ilusionante. Era algo libre, con emoción! Xa pasaron catro anos e medio e algo levamos aprendido neste camiñar. Foi bonito, insconciente e moi duro, pero non me arrepinto de nada.

A través da asociación Gaitafilmes Cultural promoveron múltiples actividades en Meira.

Si, fixemos eventos sen ánimo de lucro, como o M de Cine. Ademais, de xornadas temáticas de cine e o festival Meirendas, todo en Meira. As xornadas xa non as facemos, pero no 2018 a xente pode contar cunha nova edición das divertidas e musicais Meirendas e tamén co M de Cine e o festival de curtametraxes. Que, por certo, na última edición gañou o premio do público Xose da Flor a curta Matria, que vén de gañar no festival de Sundance, un fito para o cinema galego. Así que aproveito para felicitar a todo o equipo.

‘Dhogs’ é o seu proxecto estrela, no que estiveron traballando dende 2013. Foi un proxecto duro? Pensaron nalgún momento en tirar a toalla?

Nunca pensamos en tirar a toalla, pero a miúdo, eu polo menos, pensaba ‘cando acabará isto’. E cada vez había máis traballo (ri). Pasouse ben, pero tamén mal. Con moita presión autoimposta. Pero todo canto nos levamos é divertido e impagable. Agora estou convencido de que podemos seguir facendo cine, e imos seguir traballando, porque do que se trata é de vivir disto.

A campaña de micromecenazgo foi clave para que a película vise a luz. Como valora o apoio da xente?

Economicamente recibimos un apoio moi grande, de mecenas e inversores, pero destacaría por riba de todo o cariño da xente de preto. Estamos enormemente agradecidos.

O elenco de actores, entre os que tamén está vostede, é de primeira categoría. Como lograron convencelos? Como foi traballar con eles?

Foi un pracer, non podemos ter máis que boas palabras. Canto nos levamos apoiado en todo o proceso. E creo que os convencimos con sinceridade, imaxino. Penso que lles picou a curiosidade de meterse nesta historia estraña, pero ao mesmo tempo fresca. E nós intentamos ser honestos con eles.

O resultado do filme é indubidable. Xa conseguiron varios galardóns en festivais nacionais e internacionais. Esperaban que fose así?

Non pensabamos en nada. Pero si que eramos esixentes e perfeccionistas. Gaitafilmes montou este proxecto, pero non sería posible sen todo o que nos ensinaron os coprodutores de Pixel Films. Sabiamos que era un todo ou nada. Se saía ben igual tiñamos outra oportunidade, se non, ata logo, a dedicarse a outra cousa.

E por fin, despois de moitos meses de espera, estrearon na casa, en Meira. Como foi a resposta?

A acollida foi moi boa. Dous pases que se esgotaron en cinco días. Quedou moita xente fóra. Nós intentamos poñer da nosa parte para que fose especial para Meira e os nosos veciños. Sen eles, non teriamos feito isto. Gustase máis ou menos, do que se trataba era de que viran o resultado de tantos anos de traballo.

A que festivais van levar Dhogs nos vindeiros meses?

Alá onde nos queiran miraremos de ir. Polo momento, este mes estaremos no Espanoramas en Bos Aires e no Centro Niemeyer de Avilés. E pronto se desvelarán dúas datas en Lugo. Na primavera temos pechados dous festivais internacionais e outras cousas están en camiño.

A película dará o salto á gran pantalla?

Hai que intentalo, estamos loitando por facelo nos cines do país. O que podemos adiantar é que a estrea comercial será en Holanda, en abril.

Queda algún soño por cumprir con Dhogs?

Hai tempo que acadamos máis do esperado, todo o que veña serán agasallos.

DE PRETO. "A miña paixón é a música. Poucas cousas me enchen tanto"

Cal é a súa profesión? O papel di que son enxeñeiro industrial. Pero, a parte de produtor, traballo de comercial e de profesor.



E a súa paixón? A música. Estou nalgúns proxectos como Voladura e The Bluesomes e poucas cousas me enchen tanto, lástima do tempo.



Que significa para vostede Meira? É a miña casa. Son os meus. Arraigo absoluto.



Cal é o recuncho máis especial da súa vila e por que? O alto da Serra, a Cruz de Meira, ese lugar que separa a Chaira da montaña.



E das Pontes, onde reside, que lugar lle transmite boas sensacións? O parque da Fraga. Tanto na troula da festa como na tranquilidade da vida cotiá.



Xa que a súa paixón é a música. Se tivese que quedar só cun músico, diría... Charly García.



E unha canción? Variations sur Marilou, de Serge Gainsbourg.



Unha película? Algunha dos Coen, por exemplo Burton Fink.



Algún soño que lle quede por cumprir a nivel persoal e no ámbito profesional? Adicar máis tempo aos meus. Vivir de facer traballos que me gusten, por exemplo películas.