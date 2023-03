Sabela Ramil: "'Ceniza' trata a morte, pero tamén a vida"

A perda, a morte e a vida, a nostalxia e a esperanza. Estes son os temas principais que explora Ceniza, o novo álbum da cantante pontesa Sabela Ramil, que reafirma o seu camiño como artista independente coa publicación dun disco máis maduro e marcado pola súa última etapa vital e lonxe do seu paso por OT.

É a quenda de amosar o seu disco ao público en Santiago.

Si. Estou moi contenta por poder presentar o disco en Galicia. É a miña primeira vez na mítica sala Capitol, onde vin a moitos grupos e diferentes artistas, polo que estou moi ilusionada.

Tamén é o seu debut como coprodutora do álbum. Que tal foi o proceso de elaboración?

O feito de producir era algo que tiña en mente dende hai bastante tempo e descubrín que me gusta moito. Foi un proceso lento, con momentos críticos debido ao esforzo. Cheguei a estar exhausta, pero unha vez rematado, non podo estar máis contenta. A acollida está a ser moi boa.

Contou coa colaboración de varios artistas.

Mateo Bruquetas foi o meu compañeiro de batallas. O disco é tan seu como meu. Estivo ao meu carón durante todo o proceso creativo no estudio. Diogo Piçarra participa en tres ‘singles’ e seguiu sempre de preto o proxecto. Ademais, uniuse Luis del Toro, o mesturador principal do disco. Foi moi importante no noso camiño, con el aprendemos a traballar de xeito máis profesional.

Como define o resultado final?

Mesturamos diferentes estilos, como jazz e hip hop. Foi unha fusión orgánica, nada forzada, xa que non son nada purista. A nivel emocional, é moi persoal. Creo que todos os seres humanos nos movemos polos mesmos camiños e a xente pode conectar coas letras.

A temática tratada é delicada.

‘Ceniza’ trata a morte, pero tamén a vida. Sinto que unha cousa vai ligada á outra. É certo que ás veces marca máis a perda, pero a partir dela constrúes. Moitas veces imos en automático pola vida ata que todo comeza a fallar. O disco é unha chamada á vida, a través da morte.

É unha homenaxe ao seu pai?

Debíallo. Ata engadín unha nota de voz súa no interludio. A súa perda marcou a última etapa da miña vida.

Sufriu algunha outra?

En certo modo, a miña vida tal e como a coñecía. Eu traballaba de terapeuta e, de súpeto, cambiaron tódolos esquemas. Ao mellor o meu cerebro non asimilou tódolos cambios. Foi unha perda, non mala, pero si que hai que acostumarse a esta maneira de vivir.

Bota de menos a súa antiga vida?

Algunhas cousas si, considérome moi caseira. Pero é unha decisión da que son moi consecuente. Estou moi feliz por dedicarme á música, aínda que non sexa doado facelo de xeito independente.

No disco tamén hai un oco para a esperanza. Sempre a hai?

Totalmente. A pesar de que o disco está marcado por emocións duras, sinto que van ligadas á propia vida e non podemos obvialas. Para poder vivir temos que aprender a xestionalas.

Dalgún xeito, emprega a música para xestionar estes sentimentos. Ten algunha outra vía de escape?

A música ao 100%, pero tamén os animais. Encántame conectar coa natureza, esquéceseme todo o negativo.