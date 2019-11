Sabela anuncia el lanzamiento de su primer disco, 'Despedida'

La pontesa Sabela Ramil ha anunciado este martes el lanzamiento de su primer disco. El trabajo, que lleva por nombre Despedida, verá la luz el próximo 29 de noviembre.

"He tenido que cerrar para poder abrir. He tenido que despedirme y me despido para dar la bienvenida a este nuevo y maravilloso camino", escribió la cantante pontesa en sus perfiles de redes sociales junto a una imagen de lo que posiblemente será la portada del disco.

La exconcursante de Operación Triunfo 2018 apuntó además que dedicó "tiempo y energía" a este esperado trabajo. "He vaciado mi interior y he recreado mi vida y mi música junto a personas extraordinarias", explicó la artista.

Este verano, Sabela presentó un avance de su primer disco en la Gala do 25 de xullo que emitió la Televisión de Galicia. La pontesa interpretó el tema Nai,