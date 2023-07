Sabela Núñez Singala: "Vino pasar do domingo de merendas ao que é agora"

Nesta 44ª edición do Festival de Pardiñas será a encargada de ofrecer o pregón. Como chegou a vostede esta proposta?

Fai arredor de catro meses púxose en contacto comigo Alfonso Blanco, o fundador e coordinador da asociación Xermolos. Chamoume e comunicoume que pensaran en min para ser a pregoeira desta edición.

E que pensou ao respecto?

Nun principio sorprendinme moito, porque pensaba que non estaba á altura, parecíame moita responsabilidade. Pero ao mesmo tempo sentía moita gratitude porque tiveran pensado en min, así que decidín lanzarme e asumir esa responsabilidade.

Cando comezou a acudir ao Festival de Pardiñas?

Empecei a ir no ano 1986, cando tiña 20 anos, acompañada da miña cuadrilla de amigos nunha das primeiras edicións nas que se celebrou o festival. Dende aquela sempre tiña en mente ir a Pardiñas e cando non o fixen foi por causas de forza maior.

Por aquel entón, era o mesmo festival que é agora?

Non! Cando eu comecei a ir, Pardiñas era un domingo no que ir merendar cos amigos e as familias, de feito o lema era Vinde merendar a Pardiñas. Xa había artesanía, o certame de creación literaria e a música folk, que sempre me gustou pero en boa medida debido á influencia do Festival de Pardiñas.

Entón, vostede foi consciente da evolución desta festa?

Efectivamente. Eu vina pasar do domingo de merendas ao que é agora. Vin nacer a mostra de instrumentos e os cantos de taberna, por exemplo. E fun pasando por el en todas as etapas da miña vida.

Con esa evolución foi mudando tamén a forma na que acode ao festival?

Claro, comecei a ir con amigas para despois gozar del acompañada dos meus fillos dende pequenos, correndo descalzos por Pardiñas.

E agora, segue acudindo a el?

Si! Agora estou no punto no que volvo ir, xa sexa soa ou con amigos, e atópome alí cos meus fillos que levan dende o venres colaborando coa organización nas diferentes tarefas que o precisan: acompañando aos grupos nos cantos de taberna, como camareiros na barra, o que se precise.

Como percibe esa sensación?

É algo moi bonito. Pasei de ir con eles de pequenos a atopalos agora respirando a arte e a cultura que inundan Pardiñas.

Logo de tantos anos e experiencias no festival pasa a converterse na pregoeira. Ten xa pensado cara a onde dirixirá a intervención?

Penso que sobre todo farei un repaso pola miña historia con Pardiñas, teño moitos recordos e coñecementos de ter vivido as primeiras edicións e ver a súa evolución. Estou intentando esquematizalo buscando recordos e anécdotas representativos nas diferentes etapas da miña vida nas que non deixei de desfrutar de Pardiñas. Fun vendo como medraba e quero plasmar iso no pregón. Penso que o que farei será un repaso pola miña experiencia lembrando o que era, o que foi sendo e o que é hoxe en día o Festival de Pardiñas.