Sabela, de nuevo entre los favoritos del público

Tras empezar su paso por Operación Triunfo con mal pie, con una nominación en la gala 0, Sabela Ramil parece haber despegado y este miércoles, al igual que el pasado, volvió a estar entre los tres favoritos del público.

La concursante pontesa ha defendido en solitario la canción Set fire to the rain, de Adele. La gallega recibió grandes alabanzas por parte del jurado. "Cuando te dieron este tema pensamos o se hunde o pisa fuerte y dice 'aquí estoy yo'. Y esta noche ha pasado lo segundo. Sabemos que no has tenido unos días fáciles y la actuación de hoy era todo una incógnita, pero hemos visto una gran interpretación con un final enorme. Te has esforzado mucho y te lo mereces", le dijo Manuel Martos.

Además de Sabela, entre los favoritos también estuvieron Famous y Alba, que fue la más votada por el público.

EXPULSADO Y NOMINADOS. La gala 6 de OT dejó como expulsado a Damion, que estaba nominado con Marta.

El jurado ha propuesto para abandonar la academia a María, Marilia, Noelia y Miki, este último fue salvado por los profesores mientras que los compañeros eligieron que continuase en la academia al menos otras dos semanas María. La próxima expulsión se decidirá, entonces, entre Marilia y Noelia.