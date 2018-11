Sabela, nominada para abandonar 'OT'

Sabela Ramil se jugará su continuidad en Operación Triunfo 2018 la próxima semana tras ser nominada por el jurado en la gala 10 del programa.

La concursante gallega cantó Te necesito, de Amaral. Los cambios que Sabela hizo a la canción a lo largo de la semana no gustaron al jurado, que la propusieron para abandonar la academia. "Creemos que los cambios no han ido a tu favor. Hoy no te he visto como otras veces, no han brillado como en otras ocasiones. Vocalmente has estado muy bien pero no has emocionado", le dijo Ana Torroja.

Antes de su actuación, la pontesa habló con el presentador de OT, Roberto Leal, de lo mucho que extraña hablar en gallego y ambos recordaron el famoso sapoconcho de Roi en la edición anterior.

La concursante expulsada en la gala 10 fue María, al conseguir la salvación Marta con el 57% de los votos del público.

El jurado, además de a Sabela, nominó a Miki, Marta y Alba. Esta última se salvó gracias al apoyo de los profesores de la academia mientras que los compañeros escogieron para continuar en el programa al concursante catalán.

LA GIRA DE OT 2018 EMPEZARÁ EN FEBRERO. Los concursantes de OT 2018 tendrán su propia gira, como la anterior edición del concurso, según ha anunciado este miércoles Roberto Leal. El tour empezará el 8 de febrero de 2019 en el WiZink Center de Madrid.

Según ha anunciado la página web de RTVE, las entradas de la gira saldrán a la venta este viernes, 30 de noviembre, a las 10.00 horas.

El tour, que arrancará en Madrid, pasará por Pamplona el 3 de mayo (Navarra Arena), por A Coruña el 24 de mayo (Coliseum) y por Barcelona el 31 de mayo, en el Palau Sant Jordi.

De momento no hay cerradas más fechas y ciudades pero "muy pronto" se conocerán nuevos destinos de la gira de OT 2018. La presente edición del reality que finalizará el 19 de diciembre, y que ha presentado este miércoles en directo su himno, la canción Somos, que ha reunido en plató a los excursantes con los jóvenes que aún aspiran a ganar el programa.