Famous gana 'OT' y Sabela queda cuarta

Sabela Ramil ha quedado en cuarto lugar en la final de Operación Triunfo 2018, en la que Famous se ha proclamado ganador.

La gallega, que competía con otros cuatro concursantes por ganar el programa, obtuvo el 12% de los votos del público. Por su parte, Famous se hizo con un 36% de los apoyos, superando solo por un punto a la segunda clasificada, Alba Reche, y a Natalia (29%).

El sevillano consiguió el premio de 100.000 euros tras defender en la primera parte de esta reñida e impredecible final And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson.

Amaia Romero le ha pasado el testigo de ganador de OT a Famous en una gala trending topic absoluto de la noche, en la que han actuado Rozalén junto a David Otero y Pablo Alborán, y la ganadora de la anterior edición, que ha interpretado su primera canción, Un nuevo lugar, una "especie de aperitivo" de su próximo trabajo.

UNA CANCIÓN EN GALLEGO EN LA FINAL. Para el último programa de la edición, Sabela escogió un tema en gallego, Tris tras, de Marful. Fue la tercera vez que la de As Pontes cantó en su lengua natal sobre el escenario de OT, después de interpretar Benditas feridas y Negro caravel.



La final del famoso consurso se vivió con una gran expectación en As Pontes, donde cientos de personas se congregaron en el auditorio Alovi para seguir la gala y animar a Sabela.