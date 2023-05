Saavedra reúne fe e tradición

O costume, a tradición, a fe, as promesas e as ganas de xuntanza son varios dos motivos que levan a centos de persoas a achegárense ao santuario da Virxe dos Milagres de Saavedra de Begonte, que este mércores volveu ser o punto de reunión de centos de fieis que non faltaron á súa cita, como cada 24 de maio.

Ás sete da mañá, a igrexa xa tiña as portas abertas para recibir aos devotos máis madrugadores, que foron sucedidos, hora a hora, por máis visitantes que non se querían perder unha das sete misas da mañá, que seguiron pola tarde.

A última da xornada matutina, que culminou nunha procesión coa Virxe, oficiouna o bispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, que despois de estrearse o ano pasado non quixo perder a oportunidade de repetir a súa visita, non só á igrexa, senón tamén aos arredores da mesma.

Alí estaban, fieis á cita, os postos de roscas e candeas, ademais doutros de churros, pan, cereixas, estampas, rosarios, xoguetes ou bisutería, entre outros moitos. Aínda con toda esta variedade, o lugar que máis persoas congregou foi, sen contar a igrexa, a imposición da Santa, que volveu ser a través dunha pantalla. "As mascarillas xa desapareceron, apenas se ven, pero decidimos ter a pantalla para protexer un pouco á xente e que non se bicara a Santa directamente", explicaba Álvaro, un dos encargados de levar a cabo este labor.

"Este ano hai moitas persoas, sobre todo para ser un día entre semana", engadía sobre a notable afluencia, á que cre que axudou "que nesta edición celébrase unha misa cada hora e así os visitantes organízanse mellor".

Entre a morea de fieis estaban Brais e Tamara, que emprenderon xuntos 18 quilómetros a pé que os levaron dende Vilalba ata Saavedra. O mozo explica que esta visita ao santuario o día 24 é "unha tradición" coa que cumpren "todos os anos, tentando non faltar nunca".

"Hai tanta xente como antes da pandemia, é moi bonito ver como a festividade está volvendo á normalidade en tan pouco tempo", destaca Tamara.

Tamén houbo quen acudiu en coche, como Lorenzo, veciño de Rábade que se achegou á igrexa cun amigo "para pedir por un coñecido que non está pasando un bo momento".

Á hora de marchar, moitos eran os visitantes que comentaban a xornada. Dende mostrar o seu asombro pola cantidade de xente que había nas misas ata comezar a notar os milagres que fai a Virxe.

Festa e devoción os días 27 e 28

Co propio día xa rematado, a celebración dos Milagres de Saavedra esténdese ata a fin de semana, na que haberá oficios relixiosos e animación musical.



Misas

O sábado contará con tres misas, dúas delas en horario de mañá, ás 12.30 e ás 13.30 horas, e unha pola tarde, ás 20.30. O domingo serán ás 11.30, ás 12.30 e ás 13.30 horas.



Festa

En canto á música, o sábado actuará no vermú o grupo Punto Clave, que repetirá na verbena xunto coa orquestra Gran Parada. O domingo, haberá vermú e sesión de tarde co grupo Mar D'Arousa.