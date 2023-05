Saavedra estrea escultura de César Lorenzana no día grande dos Milagres

A parroquia begontesa de Saavedra estrea, coincidindo este mércores coa celebración do día grande da romaría da Virxe dos Milagres, unha nova escultura de César Lorenzana elaborada con motivo da celebración do cincuentenario do nacemento electrónico.

O escultor lucense desprazouse este martes ata Saavedra para instalar a carón da igrexa parroquial a quinta peza deste proxecto promovido polo Concello de Begonte.

A escultura de madeira é "unha alegoría" que recorda a San José como carpinteiro, explica o autor, que indica que creou un banco no que aparecen "reflectidas as cores representativas de Galicia" -o verde e o branco e o azul da bandeira- no texto "Señora dos Milagres, nai de Belén e dona das frores". Precisamente estas son as protagonistas da outra cara da peza, que simbolizan a ofrenda á virxe.

A iniciativa, que pretende conmemorar o aniversario do belén cunha serie de obras escultóricas, xa tiña catro delas instaladas a carón do nacemento, na escola de Damil, no parque infantil de Pacios e ao lado da igrexa de San Vicente de Pena, e aínda faltan outras 14 no resto de parroquias.

Este mércores moitos fieis contemplarán por primeira vez este novo elemento, a só uns metros do templo no que se oficiarán misas a cada hora, dende as 7.00 as 13.00 horas, e de 17.00 a 20.00 horas. Tampouco faltarán as voltas ao redor da igrexa, a imposición da virxe ou o acendido de candeas.