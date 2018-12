Sabela se salva y continúa en 'Operación Triunfo'

Sabela Ramil, la cantante de As Pontes, seguirá al menos otra semana más en Operación Triunfo. La gallega se jugaba la expulsión con Marta y sacó todo su talento entonando El cuarto de Tula, de los cubanos Buena Vista Social Club. El público respaldó su continuidad con un apoyo del 64%.

Su rival, que era la tercera vez que estaba nominada, interpretó One more try, de George Michael, que le valió los halagos de Joe Pérez. "Marta, esta noche has realizado la mejor actuación de tu paso por Operación Triunfo". De Sabela valoró una vez más su "progresión" desde que empezó el talent show. La gallega recibió además la visita en plató de su novio, Jesús Cañizares.

Uno de los protagonistas de la gala fue Alfred, que visitó la Academia. Así fue recibido.