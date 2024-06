A Ruta do río Trimaz: a vía que revive por unión veciñal

Localización

Dende Vilalba cóllese a estrada LU-861 cara ás Pontes —ou a AG-64 ata a saída de Cabreiros— ata chegar ao núcleo do Chao, onde a ruta de sendeirismo polo río Trimaz parte da praza da musealización da igrexa, na que tamén remata ao tratarse dun trazado circular.

Lenda

Chegando á cima iníciase a baixada polo monte do Espiño ata a Fonte de Santa Mariña, onde, segundo conta a lenda, esta foi martirizada brotando nela tres manantiais no lugar onde caeu a súa cabeza logo de ser decapitada.

Augas

O río Trimaz nace nos montes de Xermade, e no seu curso alto atópase a Charca do Alligal, pertecente á parroquia vilalbesa de Codesido. A unión do río Trimaz co río Madalena en Vilalba dá lugar ao río Ladra.

Muíño de Madeira. C. PÉREZ

A xerente da churrería da Praza da Constitución de Vilalba e veciña de Xermade, Fina Felpeto, autodefínese como unha gran apaixoada dos cogomelos. E ao pensar nun recuncho especial da dúa terra enseguida se lle vén á cabeza a Ruta do Río Trimaz, un itinerario de 14 quilómetros ao que acode con bastante frecuencia para "ir buscar cogomelos e despexarme un pouco, porque é un lugar moi bonito", asegura a xermadesa.

O roteiro comeza en Cabreiros e discorre pola beira do río Trimaz ata a Ponte Baxín, onde segue o curso do Rego dos Caxigás para máis adiante rodear o monte do Espiño antes de emprender o descenso de volta a Cabreiros.

O labor da asociación de veciños de Cabreiros

"É fraga autóctona, con moito carballo, bidueira, e algún castiñeiro, ademais tamén conserva moita fauna, como corzos, xabaríns e raposos. Trátase dunha zona moi virxe", explica Fina Felpeto, A xermadesa destaca en especial o gran labor levado a cabo pola asociación de veciños de Cabreiros, por ser a encargada de "revivir a ruta, limpando a beira do río e facendo un sendeiro para que puidese ser transitada por veciños e foráneos".

Todo comezou en 2012, cando os veciños da localidade xermadesa se puxeron en contacto co Concello para levar a cabo o acondicionamento da zona. "Os de Cabreiros son moi prolíficos", di Felpeto, que se sente moi orgullosa de que hoxe a ruta sexa tan transitada.

"Sempre hai moitos ciclistas, pero o certo é que segue a ser un sendeiro bastante local e tranquilo, maioritariamente frecuentado polos locais", afirma.

Dous muíños e varias fervenzas

A ruta tamén conta con dous muíños e varias fervenzas ao longo do seu percorrido. "Non é nada costa, polo que calquera pode facela, non require un gran esforzo", sostén a xerente da churrería de Vilalba, que lle recomenda esta senda a todas as persoas que buscan visitar lugares "auténticos e 100% autóctonos".

Fina Felpeto aínda recorda a primeira vez que pasou pola ruta "case sen querer", pouco despois de ser rehabilitada. "Estaba coas vacas e vin o sendeiro, xa me fixei que o lugar era propicio para camiñar e pasar alí o día", declara Fina, que sempre que pode sae facer rutas, e recoñece que a do río Trimaz é unha das máis especiais para ela "por todo o que significa".