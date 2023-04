Rus: "Estas citas son un motor económico e un dinamizador social para Muimenta"

José Manuel Rus (Muimenta, 1976) é licenciado en Administración e Dirección de Empresas e traballa do seu nunha asesoría de Lugo, mais se por algo é coñecido é por ser o vértice entre as seis comisións que organizan a Moexmu e a Filloa, administracións, colaboradores, medios... E niso leva 25 anos, renunciando a moitas horas de vida persoal e sempre sen conformarse, cun novo obxectivo en mente. Se hai nada lograba que as filloeiras protagonizasen unha campaña publicitaria, antes do 1 de maio promete máis sorpresas.

Como recorda os seus inicios?

Con 21 anos, e co tímido que son, imaxina. Na Filloa, que en 1998 se celebraba antes cá Moexmu, levaba anos colaborando, como calquera outro veciño, no meu caso no pavillón atendendo os comensais. Empecei aí a coñecer dende dentro todo o que se move para a organización deste tipo de eventos. Foi unha toma de contacto con exemplos prácticos (ri).

Que considera que lles achegou?

Unha continuidade, porque antes as comisións traballaban de maneira máis independente, mentres que hoxe se segue un guión común, que se vai adaptando. Hai actividades que comezaron despois de 1998 e perduran no tempo, coma a poxa de gando, o concurso de debuxo e relato da filloa ou o campionato de can de palleiro. E persoalmente, quedo co traballo feito para acadar o título de Festa de Interese Turístico de Galicia para a Festa da Filloa en 2008.

E elas a vostede?

Paciencia! Aínda que ultimamente recoñezo que menos, saco a pasear de cando en vez o carácter.

Que significan para Muimenta?

As dúas van unidas e asociadas ao nome de Muimenta, igual que, por exemplo, a Hermo. Imaxina a implicación da xente: de case todas as casas de Muimenta acoden unha ou dúas persoas, polo menos, a colaborar na Filloa, cando non a casa en pleno, así como xente doutras vilas próximas, que a viven como propia. É un motivo ou unha desculpa para a xuntanza, para colaborar... e os éxitos, ou erros, son colectivos. Ademais, estas citas e outras que se celebran ao longo do ano son un motor económico e un dinamizador social para Muimenta e os arredores.

Cal foi o momento máis díficil nestes anos? E o mellor?

Os peores, o ano das vacas tolas cando, a priori, non se podían celebrar concursos de gando e nós preparámolo igual esperando que se levantase a prohibición, o que pasou a escasos 15 días da Moexmu; ou en 2020, ao suspender uns días antes da declaración do Estado de Alarma, cando ademais ía ser o primeiro ano no que se celebrase o concurso autonómico de gando. Os dous mellores, a distinción para a Festa da Filloa e a consolidación do concurso de gando, cando outros se foron deixando de celebrar.

Que é o que resulta máis complicado á hora de organizar?

Cando xorde algún imprevisto de última hora, algo que non se contaba ou que non depende directamente da comisión ou de ti.

Cal cre que foi a maior evolución destas dúas citas?

Fómonos adaptando aos novos tempos, sen perder a esencia. Na filloa creamos as escolas de filloeiras e grazas a iso máis da metade teñen menos de 40 anos. E hoxe co móbil non é o mesmo que hai un cuarto de século co fixo.

Houbo un momento que estivo a piques de deixalo, que pasou?

Si, en marzo de 2015, pero non imos remover o pasado.

Que é o que máis lle gusta da Moexmu e da Filloa?

A implicación veciñal, que é fundamental para sacalas adiante. E tamén que nas dúas logramos poñer de acordo a moitos colaboradores e administracións públicas que poden ter mesmo intereses encontrados. Logramos que remen a favor de ambas citas, porque todos somos necesarios. É o que lle chamo dende hai anos, medio en broma, medio en serio, ‘a cuadratura do círculo’. É unha tarefa complexa, tenme ocasionado dores de cabeza e noites sen durmir, pero merece a pena. A nivel máis persoal, coñeces moita xente, como o xuíz desta edición, Pol Collell, que estivo en Muimenta en 2016. Entre ambos xurdiu unha amizade e unha complicidade que perdura no tempo e na distancia.

Vacas non ten, probou a muxir?

Vacas non teño, pero miña nai sacoume adiante, con moito esforzo e con tres ou catro cabezas de gando, así que sei o que é muxir e todo o que conleva ter gando na casa. Cando tocaba, tocaba.

Falando de súa nai, tamén é filloeira, aprendeulle ela a facelas?

Dáseme moito mellor comelas que facelas. Estou a anos luz do seu bo facer, aínda que o segredo das filloas está tanto no amoado como na boa man.

Ata cando seguirá, hai data para a xubilación?

Ata que as comisións queiran ou mentres as miñas circunstancias persoais e laborais mo permitan. Pero, evidentemente, algún día deixarei de selo. Ninguén é imprescindible.