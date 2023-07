Rumboia viva: cultura e festa

"Señor xigante, está durmido?", era a frase que se escoitaba xa camiño do campo da feira de Gontán na tarde deste sábado. A voz que a enunciaba era a de Ángeles Goás, contacontos que axudada dos seus espectadores puxo a rir a todo aquel que se detiña a escoitar as súas historias. Maiores, rapaces, nenos... público de todas as idades que non quitaba ollo do que Ángeles contaba e que confirmaba a esencia do Rumboia Viva, o festival organizado pola asociación xuvenil A Rumboia.

Unha entidade que ademais tamén é deportiva e cultural, e precisamente a cultura foi o epicentro das actividades que este sábado se foron sucedendo no festival abadinés, que abriu a xornada cun pasarrúas en homenaxe aos veciños e veciñas de Gontán, amenizado pola banda vilalbesa Mato Vizoso, co que se inaugurou unha cita na que non faltou a aposta pola cultura galega e a música da nosa terra.

O Rumboia Viva tampouco se esqueceu dun lugar para os labores feitos con agarimo, para os que reservou un mercado de artesanía no que conviviron postos de xoiaría, manicura, téxtiles e 'merchandising'

Posto de artesanía. NOEMÍ FERNÁNDEZ

dalgúns grupos musicais do cartel.

E coa música e a artesanía foise combinando a gastronomía galega, na que se deu paso ao queixo Lorán e aos viños Retoral de Amandi ata que chegou o momento de arrancar cos concertos, do que se encargaron as pandeireteiras Lambe Lambe, que agradeceron á organización do festival a aposta polo seu grupo e destacaron a necesidade deste tipo de actividades na contorna. "Dinamiza e pon en valor o que temos, facemos e somos como país", explicaba Iria Villares, unha das integrantes do grupo de pandeiretas vilalbés o cal leva "moito tempo facendo música tradicional e traballando pola nosa lingua e a nosa cultura".

Unhas verbas que se confirmaban co ambiente e o público que puido gozar dunha noite de música feita en Galicia. O relevo das vilalbesas colleuno Ataque Escampe, ao que logo sucederon Lisdexia, The Rapants, Señora Dj e Dj Peaboy, unha mistura de estilos que alargou a festa ata ben entrada a madrugada na que se pechou unha cita organizada por uns mozos abadineses que aseguran "non ter queixa" posto que "recibimos unha moi boa resposta do público", sinalaba o presidente da Rumboia, Antonio Cendán.