Rueda visita una ganadería de Abadín que ejemplifica "a remuda xeracional"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó este viernes la Facenda Currodeguas e Saragás S.C., una explotación de vacuno en extensivo situada en Romariz (Abadín) a la que en 2018 se incorporó Lidia Díaz —de 27 años—, conformando así una sociedad con su madre, Sonia Otero. Para el titular del Gobierno autonómico, este "é un exemplo desa remuda xeracional que é tan importante no noso rural e que está permitindo que as explotacións non só non morran, senón que teñan garantido o seu futuro".

En la visita, Alfonso Rueda estuvo acompañado por el conselleiro de Medio Rural, José González; el alcalde de Abadín, José María López Rancaño; la jefa territorial de Medio Rural en Lugo, Olga Iglesias; el secretario xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, José Balseiros; los responsables de la explotación y demás autoridades, y allí pudo conocer de primera mano el proceso de producción de la carne de Ternera Gallega Suprema, Indicación Xeográfica Protexida (IXP) bajo la que comercializan desde la sociedad abadinesa, y el uso que le dan al suelo. En este sentido, en el encuentro se puso en valor la gestión sostenible del territorio y el apoyo a medidas como la ley de recuperación de la tierra agraria o la estructura comunal.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta: "Estas son gandarías sostibles, con rendemento económico e explotacións comunais que garanten o uso da terra"

"Ter unha base territorial dispoñible favorece que haxa máis explotacións", apuntó Lidia Díaz sobre el sistema que emplean en Romariz, donde ocho propietarios disponen de unas 200 hectáreas de pastizal para un grupo de ganado formado por 24 vacas, con sus respectivas crías, de cada uno de los comuneros, además de cinco toros. "Atendémolas entre todos e dá menos traballo para o manexo", especificó la joven.

Por su parte, el responsable de Medio Rural elogió esta iniciativa con la que se garantiza "que non haxa abandono e, polo tanto, se pode loitar contra os incendios". "Isto merece a pena coñecelo", añadió Alfonso Rueda, "son gandarías sostibles, con rendemento económico e cunhas explotacións comunais que garanten darlle utilidade á terra", dijo al tiempo que valoró "a aposta polo rural que fai a xente moza, xente preparada que ten a vocación de adicarlle a súa vida a que o sector se modernice con novas técnicas e tecnoloxías" y, así, "afianzar poboación e dinamizar a economía".

Precio de la carne. Los responsables de la Facenda Currodeguas e Saragás aprovecharon para reclamar una solución para el bajo precio que reciben los productores por la Ternera Gallega Suprema, que están vendiendo a 5,40 euros el kilo, mientras que con la convencional lo hacen a 5 euros.

José González, conselleiro de Medio Rural: "Estamos traballando para promocionar e mellorar todo o que ten que ver coa homoxeneidade da Ternera Gallega Suprema"

Al respecto, José González recordó que existe un convenio de 1,4 millones de euros para promocionar la Suprema y que "estamos traballando para mellorar todo o que ten que ver coa uniformidade e a homoxeneidade do produto".

La Xunta destina 37 millones para promover la incorporación de jóvenes al agro

En su visita a Abadín, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó que el Gobierno autonómico invertirá este año más de 37 millones de euros en un paquete de ayudas cuyo objetivo es promover la incorporación de gente joven al sector agrario. Además, informó que para esta convocatoria ya se han recibido unas 500 solicitudes de personas interesadas en recibir la prestación.

Rueda destacó en su intervención la importancia de que "a xente moza decida emprender e botar raíces nas aldeas e vilas" y recordó que el sector primario "é unha actividade cun peso importante na economía de Galicia", por lo que es fundamental que las administraciones, en concreto el Gobierno autonómico, "axude a contribuír a que cada vez máis mocidade se asente e faga do rural o seu modo de vida".

Casi 300 jóvenes. Alfonso Rueda subrayó en sus declaraciones a los medios convocados en la jornada de este viernes que la convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia para el año 2020, que ya fue resuelta, se saldó con que "280 mozos e mozas comezasen a traballar no sector agrario", y recordó otras medidas que tienen como objetivo mejorar los servicios del rural y, así, "mellorar a calidade de vida da poboación".

Entre ellas, el responsable del Ejecutivo gallego puso como ejemplo el programa Coidados Porta a Porta, el servicio de biblioteca móbil, la red de Casas Niño para facilitar la conciliación o incluso el descuento en los billetes del autobús interurbano, iniciativa que fue aprobada esta semana en el Consello de la Xunta.

"Eu animaría aos mozos a emprender, pero sabendo que hai que renunciar a moitas cousas"

A sus 27 años, la abadinesa Lidia Díaz Otero cuenta con más de la mitad de sociedad Facenda Currodeguas e Saragás S.C. Dispone de un 51% y su madre de un 49%. Apostó por quedarse con la ganadería de sus padres, quienes regentan la comercial Agrodicam en Abadín, "porque me gustaba a idea de quedarme aquí". Lo confirmó tras elegir el grado de Ingeniería Agrícola y el máster de Agrónomos en la Escola Politécnica Superior de Lugo.

Al tiempo que cursaba el máster se incorporó a una explotación que cuenta con 105 vacas reproductoras, lejos de las 50 con las que empezó su padre, Marcelino Díaz. Muchas de ellas, además de los tres toros —Facundo, Romeo y Napoleón—, son de raza limusín pura, mientras que otras son cruzadas con rubia galega y blonde. El objetivo para el futuro, aún así, es que la totalidad de su cabaña sea de esta variedad originaria de Francia, una idea en la que trabajan desde hace cinco años. "É a que nos dá mellor resultado; xa tivemos rubia galega, pero daba problemas cos partos, era difícil de manexar", dice la joven.

En una finca de 54 hectáreas, protegida por dos mastines que mantienen a raya a los lobos, están 60 vacas paridas con sus crías; otra parcela la destinan a las novillas y una más a las preñadas. Además, en la nave se encuentran los terneros para matadero —envían unos 120 al año— y dos destinados a vida.

Lidia fue beneficiaria de las ayudas de la Xunta para la adquisición de ganado y en Romariz, a 650 metros, encontró su forma de vida, "o que me fai feliz". Una decisión que para Marcelino, con el que trabaja mano a mano, "é unha satisfacción". "Que haxa relevo nun sector no que non podes quedarte quieto e no que tes que distinguirte é un gusto", apunta, mientras su hija reconoce que "animaría aos mozos a emprender, pero sabendo que hai moitas cousas ás que tes que renunciar".