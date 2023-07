Rueda: "Non imos aceptar leccións de quen votou a favor da lei do só si e si"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, clausuró la mesa redonda É o momento da igualdade, celebrada en Vilalba, donde expresó su orgullo por "os importantes pasos que demos en Galicia para avanzar na igualdade real e non imos aceptar leccións de quen votou a favor da lei do só si e si, como o BNG, nin dos que tardaron medio ano en reformala, como o PSOE".

Sobre la incidencia de esta norma, el mandatario gallego lamentó que quienes "son tan veloces para algunhas cousas, perderon o tempo falando e non foron capaces de facer unha reforma que, se non chega a ser polo PP, permitiría que esta lei seguise produciendo os seus nefastos efectos".

Rueda subrayó que en "temas serios" como la igualdad o la lucha contra la violencia machista "vale máis traballar moito e falar un poco menos", en alusión a aquellos que creen que la igualdad consiste "só nun slogan ou en pasar das pancartas ás leis".

Aseguró que el Gobierno de Sánchez no adoptó ninguna medida efectiva a favor de la igualdad y le afeó que emplease las políticas diseñadas en este ámbito como moneda de cambio. "En canto Sánchez tivo que mercadear para seguir no poder, as políticas de igualdade pasaron de ser algo fundamental en mans da Vicepresidencia do Goberno a quedar en mans dunha ministra da que só vai quedar un mal recordo".

Alfonso Rueda precisó que con la llegada del PP al Gobierno gallego en 2009 hubo que incrementar los recursos presupuestarios destinados a igualdad "porque eran moitos menos dos necesarios". Reprochó al bipartito PSOE-BNG que "gastase tanto en cousas innecesarias e, para a igualdade, moita propaganda e poucos recursos".

Apeló a la necesidad de trabajar por la igualdad mediante reformas y adaptando medidas que favorezcan a la sociedad en su conjunto. Remarcó que Galicia es una comunidad pionera con medidas "fundamentais" en este ámbito. Puso como ejemplo la colaboración de la Xunta con los ayuntamientos a través de los Centros de Información á Muller (CIM), así como las ayudas a las víctimas de la violencia de género "para que non teñan que aguantar nin un minuto máis co seu maltratador".

El líder de los populares gallegos se mostró orgulloso del Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades, dotado con casi mil millones de euros "reais e orzamentados", y del Plan Emega, que supone "un primeiro empurrón ás mulleres emprendedoras que soamente necesitan unha mostra de confianza para poder empezar".

El dirigente del PP gallego cerró un debate que incluyó una mesa redonda moderada por la secretaria xeral de Igualdade, Sandra Vázquez, y en la que intervinieron las candidatas al Congreso por A Coruña, Marta González, y Lugo, Cristina Abades, así como la abogada Rebeca Domínguez. También habló la conselleira de Igualdade, Elena Rivo.