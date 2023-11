La Rúa da Pravia tendrá cámaras para controlar el tráfico y el aparcamiento

El Concello de Vilalba instalará próximamente cámaras de vigilancia en la Rúa da Pravia con el objetivo de controlar el tráfico y el aparcamiento en esta céntrica calle, una vez que se ha remodelado y humanizado con amplias zonas ajardinadas en las que el gobierno local pretende impedir que los conductores estacionen.

Para ello, actualmente están colocadas en los jardines unas piedras grandes y unas jardineras, las cuales se quieren retirar para mejorar la estética de la vía. "Queremos evitar que a xente aparque mal, nos xardíns. Houbo que poñer as pedras e as xardineiras para que a xente respectase. As cámaras vannos permitir, ademais de controlar o tráfico, disuadir a xente desta práctica e que empece a respectar esas zonas e, así, ter a rúa en óptimas condicións. Se non, chegado o caso haberá que sancionar, aínda que ese non é o fin desta medida", explicó la alcaldesa, Marta Rouco.

La regidora avanzó que se instalarán cuatro dispositivos de vigilancia, uno en cada una de las rotondas de acceso y salida de la Rúa da Pravia y otros dos a lo largo de la calle. Las cámaras se gestionarán desde la Policía Local.

La financiación para esta actuación se cubrirá tras realizar una modificación presupuestaria en el pleno extraordinario que se celebrará este martes. En su orden del día se incluye una propuesta de alcaldía para cambiar una partida que estaba incluida en el área de administración general a la de obras y servicios.

De este modo, los fondos se destinarán a la adquisición y puesta en marcha de las cámaras de vigilancia en la Rúa da Pravia y el arreglo de las zonas ajardinadas, en las que se van a colocar plantas decorativas, para terminar con el acondicionamiento a nivel estético de la calle.

También está previsto comprar nuevos bancos que se instalarán en el área recreativa de A Magdalena, para sustituir los que hay actualmente, que tienen muchos años y cuya madera se encuentra en malas condiciones. Y es probable que otra parte del presupuesto modificado se destine en temas de personal, según la alcaldesa.