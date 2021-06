La Rúa da Pravia reabre al tráfico con sentido único y en plena polémica

Tras 17 días cortada, después del incendio en la casa de las Maragatinas, y en el centro de la polémica, en plena semana de protestas, la Rúa da Pravia reabrió al tráfico con un solo carril unidireccional, en sentido Mondoñedo.

El Concello de Vilalba restableció la circulación después de que los operarios ultimasen los detalles -por la tarde aún estaban pintando- y explicó, una vez más, que el cambio en el tráfico se debe a una cuestión de seguridad y que es algo provisional.

Desde el Concello, transmitieron un mensaje de ''tranquilidade e confianza'', afirmando que se tomarán las medidas oportunas con la ''única intención de previr riscos'' y recordaron que, tras una situación de emergencia, y después de ''coñecer a semana pasada un informe que Espina e Delfín entregou ao anterior grupo de goberno en 2017 advertindo do mal estado da tubaxe de abastecemento de auga'', el objetivo ahora es ''garantir a seguridade''.

Los comerciantes, sin embargo, quieren garantías y compromisos de que una vez se acaben las obras la calle volverá a ser de doble dirección. Por ese motivo continúan con las protestas convocadas. Este jueves a las 13.00 horas hay una nueva manifestación y el viernes a la misma hora será la última, pero ya barajan nuevas protestas.

''Sospeitamos que a intención do Concello é aproveitar a conxuntura para deixalo así. E queremos que volva a ser como antes unha vez rematen as obras'', dicen los comerciantes -aunque son la mayoría no todos secundan las protestas-, que exigen soluciones para aumentar el aparcamiento.

La unidireccionalidad, de todas formas, se mantendrá como mínimo durante muchos meses, porque las obras, de envergadura y para las que todavía no hay ni proyecto ni financiación, se prolongarán en el tiempo.

La dirección escogida, en sentido Mondoñedo, supuestamente siguiendo la recomendación del plan de movilidad, tampoco convence a muchos, que consideran que al contrario tendría menos consecuencias.

CAMBIOS. Con un único carril en la calle, lo que se varió fue el aparcamiento. En el margen izquierdo (sentido Mondoñedo) las plazas quedan paralelas a la acera, como estaban, pero se aumentarán las que ocupaban los taxis, que a partir del lunes estarán entre la Praza de Suso Gayoso y la Rúa dos Pepes.

En el margen derecho se hicieron en espina de pez (diagonal), con lo que se gana aparcamiento, y se habilitó una zona de terraza para un negocio que lo solicitó. En la acera de enfrente, delante de la casa afectada por el incendio, se situó una pasarela peatonal.