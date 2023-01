Unha rúa ao servizo dos peóns

O Concello de Vilalba leva a cabo actualmente importantes obras na Rúa da Pravia que teñen como obxectivo, a parte de subsanar problemas que había coas tubaxes, que necesitaban unha substitución inmediata, a súa modernización, tanto estética como utilitaria, para facer dela un lugar "de reunión e de paso, un sitio que sexa das persoas antes que dos vehículos", segundo di a alcaldesa vilalbesa, Elba Veleiro.

"Esta actuación veu condicionada polo incendio da Casa das Maragatinas, que fixo que a rúa pechase sobre tres semanas, para abrir nunha soa dirección, sendo a mellor opción para a circulación segundo a elaboración dun estudo", apunta Veleiro.

Tamén se adoptou esta medida para extremar as precaución e preparar o comezo das obras "debido á necesidade imperiosa de cambiar as tubaxes", explica a rexedora, que engade que "estaban obsoletas, tiñan máis de 40 anos e eran de fibrocemento, nocivas para a saúde". O proxecto inclúe tamén unha separativa das augas pluviais e das fecais para evitar a sobrecarga da depuradora en caso de augas torrenciais.

A obra tamén contempla o soterramento de varios subministros para ocultar o cableado e para mellorar a estética, así como facer a rúa nunha plataforma única e priorizar a accesibilidade.

"O obxectivo é que a nova Rúa da Pravia, pola súa importancia histórica como unha das principais arterias da vila, sexa un punto de reunión e un sitio a onde vaia a xente, con bancos e árbores, e mesmo cunha pequena praza", apunta Veleiro, remarcando a importancia da obra e do proxecto para a vila e para os veciños.

A actuación conta cun investimento total de 850.000 euros, dos cales 500.000 son achegados pola Deputación de Lugo. Deses, unha metade forman parte do plan único de cooperación cos concellos, e a outra dun convenio que acordaron o Concello e a institución provincial.

"Esta obra vai ademais da man doutras actuacións que leva a cabo o Concello para mellorar Vilalba, como a do muralismo, que tivo unha gran acollida e fai que a xente que regresa á vila no verán ou no Nadal quede moi contenta co seu aspecto", explica a alcaldesa vilalbesa.

OUTRAS ACTUACIÓNS. A xestión das augas é unha das grandes liñas de traballo do Concello, que está a desenvolver tamén outro proxecto relacionado co sistema de saneamento e coa depuradora municipal. Este xestouse cun convenio coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e atópase na súa primeira fase, que está previsto que remate no verán de 2023.