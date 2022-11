Rozas acolle probas de voo dun dron de despegue vertical

O Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar) acolleu esta semana as probas de voo en ceo galego "del primer y único taxi dron sin piloto de fabricación española", di o Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), que lidera en España as demostracións do proxecto europeo Amu-Led, no que se enmarca o desenvolvemento deste vehículo, pensado para levar unha persoa e que pode cubrir en 15 minutos unha distancia urbana de 15 quilómetros.

Trátase do eVTOL (vehículo aéreo eléctrico de despegue e aterrizaxe vertical) Concept Integrity, desenvolvido pola compañía Umiles Next —enfocada en "desarrollar soluciones de movilidad avanzada aérea y terrestre"—, en colaboración co seu socio tecnolóxico, Tecnalia.

Os voos de proba promovidos nas instalacións de Castro de Rei leváronse a cabo coa plataforma tecnolóxica Airus, "uno de los sistemas más avanzados de gestión de tráfico de drones en ciudades de Europa", que á súa vez desenvolven en Galicia o ITG e a empresa xaponesa NTT Data.

Con Airus búscase a integración "eficiente y segura" dos drons no espazo aéreo, esperando que sexa "clave para la democratización de los servicios de movilidad aérea urbana en el futuro, ya que permitirá habilitar autovías urbanas bajo demanda y en tiempo real".

"Estamos muy satisfechos por haber podido traer de nuevo a Galicia estas pruebas que muestran el músculo tecnológico del instituto y nos posicionan como un referente internacional en el ámbito de los vuelos aéreos no tripulados en cielo urbano", destacou Analía López, directora de Sensórica y Sistemas Aéreos non tripulados del ITG.