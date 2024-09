Rozas acoge el XVI Critérium Aeronáutico de Galicia del 27 al 29 de septiembre

El Real Aeroclub de Lugo retoma los días 27, 28 y 29 de este mes de septiembre el tradicional Critérium Aeronáutico de Galicia, convirtiendo el aeródromo de Rozas en el epicentro de los aficionados al mundo de la aviación.

Tras un año de ausencia (en 2023 no se celebró, tras recuperarse en 2022 después de la pandemia) y con un cambio de fecha por respeto tras el fallecimiento del piloto y socio Manuel Rey Cordeiro, las instalaciones de Castro de Rei volverán a vivir tres jornadas intensas con actividades como los vuelos en avión acrobático o de introducción o el salto de paracaídas, una de las propuestas con mejor acogida, que se realiza en tándem, desde más de 3.000 metros y con una caída libre a más de 200 km/h.

El programa se completa con exposiciones de medios aéreos y equipos de las empresas del polo de Rozas, aeromodelismo, visitas de aeronaves de la DGT, la Policía Nacional o la Guardia Civil, simulador de vuelo, proyectos aeronáuticos CIFP As Mercedes de Lugo o la presentación del libro Entre nubes, historia del Real Aeroclub de Lugo.

Para solicitar más información o inscribirse en las actividades donde es preciso hacerlo, se puede contactar con la organización en el teléfono 982 31 01 14 o a través del correo electrónico [email protected].

Presentación en el Pazo San Marcos

Así lo detalló el presidente del Real Aeroclub, Fran Abelleira, en la presentación del evento, celebrada este miércoles en el Pazo San Marcos, con la presencia de colaboradores y autoridades como el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, o el concejal de Xuventude e Deportes de Lugo, Jorge Bustos, entre otros asistentes.

Intervención de Fran Abelleira en la presentación. XESÚS PONTE

"O Critérium non só dará a coñecer esta modalidade deportiva esnte a veciñanza, senón que tamén é un evento que encaixa á perfección co modelo de turismo polo que apostamos na Deputación", destacó el diputado provincial de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, recordando que el ente provincial aporta 10.000 euros para la organización, "preto do 50% desta cita".

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, destacó la calidad de este evento con el que la Xunta también colabora, "consolidado ano tras ano ata considerarse un dos mellores do país na súa modalidade", y aprovechó para felicitar a Fran Abelleira por su reciente nombramiento como presidente del Real Aeroclub.

Vuelta aérea

Conjuntamente con el Critérium se celebra la XXXVIII Vuelta Aérea Galaico Duriense, un tradicional rallye aéreo que forma parte del calendario deportivo de 2024 aprobado por la Real Federación Aeronáutica Española.

La prueba se desarrollará en la modalidad Air Navigation Race, incluyendo pruebas de navegación cronometrada en las rutas propuestas y aterrizajes de precisión.