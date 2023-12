Rouco advierte del peligro de un muro "en risco de desprenderse" en el centro de salud

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, critica que la Consellería de Sanidade "leva máis dun ano sen contestar" a los requerimientos que hizo el Concello para solicitar que se arregle un muro junto al aparcamiento del centro de salud, el cual tiene unos bloques en "risco de desprenderse".

Rouco alerta de que estas piedras "poderían caerlle a alguén enriba" por lo que "é necesario que a consellería solucione este problema".

La regidora vilalbesa explica también que ayer volvieron a remitir a la Xunta "outro requirimento" y recuerda que el centro de salud "e estes arranxos" son competencia del Gobierno autonómico.

"En todo este tempo nin se tivo contestación nin fixeron nada, e isto non pode estar así, cortado ao paso, leva un ano no que a xente ten que ir pola zona reservada aos coches e non vai pola beirarrúa, ademais do perigo de que caia o muro", insiste Rouco.