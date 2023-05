Rouban de madrugada e provocan danos na panadería do polígono de Castro

Os amigos do alleo pasaron na madrugada do sábado ao domingo polo polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea, onde entraron a roubar na panadería, provocando danos que, xunto co efectivo que levaron, os responsables do negocio valoran nuns "4.000 ou 5.000 euros", á falta da taxación oficial que faga o perito.

"Chamáronnos de madrugada da central de alarmas, sería sobre a unha e media para avisar que había unha incidencia e fomos enseguida ata alí", explican os responsables do negocio, que chegaron mesmo antes que a Garda Civil —precisan que ao non haber patrulla en Castro de Rei os axentes tiveron que desprazarse dende outro municipio— e se atoparon coa porta do local "aberta de par en par".

"Nese momento sentimos inseguridade, porque non sabes moi ben que facer e no polígono pola semana hai moita actividade, pero en fin de semana e de noite, estás completamente só", detallan sobre as sensación que sentiron antes de acceder ao local e atoparse coa desfeita que deixaran tras de si os ladróns.

"Deixaron todo revolto", explican, ao tempo que confirman que levaron o efectivo que había na máquina rexistradora e que desaparacera a máquina do tabaco, que é da súa propiedade. "Sacárona arrastras", precisa, detallando que deixaron marcas no chan.

"Debeu ser todo moi rápido", apuntan os responsables da panadería, xa que, malia aos danos causados ao acceder pola forza, rompendo as bisagras da porta ou tirando as neveiras do viño, deixaron tras de si algunhas cousas de valor ou un bote de propinas de cuxa existencia probablemente non se percataron.

A Garda Civil xa fixo un informe sobre o acontecido e este luns os responsables da panadería acudirán a presentar a denuncia.