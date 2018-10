Una rotura en la tubería general de la red de abastecimiento de agua de As Pontes provocó este martes turbidez en casi todas las viviendas del casco urbano pontés, sobre todo las de la zona ubicada en torno al Canal IV.

Los problemas comenzaron ya a primera hora de la mañana. Al parecer, la causa de la avería pudo deberse a unas obras que se están ejecutando en la Rúa Monte Caxado, y que también afectaron al Ceip Plurilingüe A Magdalena, ubicado en esa misma calle.

En el centro educativo estuvieron varias horas sin abastecimiento, tal como confirmó su directora, Elena Coira, un problema que se resolvió en torno a la una del mediodía.

"Despois a auga saía turbia, pero non houbo ningún problema para dar con normalidade as comidas no comedor. E en caso de que así fose, iriamos mercar auga embotellada", explicó.

Para reestablecer el abastecimiento, los técnicos estuvieron purgando la red general durante varias horas.