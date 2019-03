A asociación de hostaleiros De Bares de Guitiriz organiza un ano máis, e xa van sete, o concurso de tapas Que Bo Estás Guitiriz!, no que participan un total de 14 establecementos das localidades de Parga, Os Vilares e Guitiriz.

Dende o pasado xoves 7 e ata o domingo 17, os clientes poden saborear unha selección de propostas do máis variado, que inclúen tanto produtos do mar coma da terra e que se servirán ao prezo único de dous euros. O horario para facelo é todos os días de 20.00 a 23.00 horas, ampliado a fin de semana de 13.00 a 15.30 horas, se ben cada local ten sinaladas as excepcións puntuais ás normas do concurso.

Casa Guinea, nos Vilares; Nimbos, O Korreo, Gaibor, Titanic, Zeus, Nistal, Soa, Centro, Xoldra e La Casilla, en Guitiriz, e Comba, Recreo e CIT, en Parga, son os negocios participantes no certame, que ten tanto un compoñente solidario coma reivindicativo.

As tapas que levan incorporada unha demanda son as elaboradas polos tres locais de Parga, que se suman así á campaña #Parganonsedivide e relacionan directamente as súas propostas gastronómicas co rexeitamento da veciñanza ao proxecto de Adif para suprimir os pasos a nivel e en defensa da creación dunha variante que saque a vía do pobo.

E como vén ocorrendo dende os inicios desta convocatoria, todos os hostaleiros doarán cinco céntimos de cada tapa que sirvan para unha causa benéfica, fondos aos que se sumarán as doazóns. Nesta ocasión, elixiuse dar apoio aos dous clubs de fútbol campo do municipio, o Parga de Veteranos, que recibirá un 25% do recadado, e a SD Guitiriz, que percibirá o 75% restante, ao contar con tres equipos diferentes.

Os clientes poderán valorar, con puntuacións que van do un ao dez, todas as propostas, escollendo así as mellores. E por esa implicación, poderán entrar no sorteo de diversos premios en metálico.

Aquelas persoas que completen o roteiro gastronómico e saboreen as 14 tapas terán a opción de gañar unha recompensa de 700 euros, mentres que os que consigan unha decena de selos dos locais participantes optarán a un segundo premio que ascende a 200. Haberá ademais 100 euros para os que caten polo menos seis propostas e catro galardóns de 50 para os que visiten cinco establecementos.

Por outra banda, a adega Coto Mayor de La Rioja, que colabora por primeira vez con De Bares, sorteará unha botella de cinco litros de viño en cada un dos locais. Non é o único apoio co que conta a organización, que tamén acadou o respaldo de Estrella Galicia, Automóviles Losada, fotografía Kantero e o Concello de Guitiriz.

A asociación de hostaleiros gutiricense, que non puido organizar por falta de tempo o habitual concurso para escoller o cartel anunciador, apostou pola creatividade local para promocionar o certame e encargoulle ao deseñador guitiricense Diego Pena o deseño promocional deste VII Que Bo Estás Guitiriz!

As 14 propostas do VII Que Bo Estás Guitiriz!

CIT Paso a nivel Paso a nivel

Restaurante Comba O Chupa-Chups do tren O Chupa-Chups do tren

Bar Recreo Variante xa!!! Variante xa!!!

Restaurante La Casilla Vieira en sopa de mar Vieira en sopa de mar

Pub Xoldra Rosa/Rosae Rosa/Rosae

Café Centro Gazpacho de pementos e queixo mozzarella Gazpacho de pementos e queixo mozzarella

Café Pub Soa A idade do pavo A idade do pavo

Casa Nistal Presa á carreira Presa á carreira

Café Pub Zeus Solomillo al molho Madeira Solomillo al molho Madeira

Café Pub Titanic Tosta Ibérica Tosta Ibérica

Casa Gaibor Mércores e domingos??? Mércores e domingos???

Restaurante O Korreo Meloso de ternera e pan bao Meloso de ternera e pan bao

Cafetería Pastelería Nimbos Xoaniña Xoaniña