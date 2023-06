Roscón de Vilalba: un doce pouco coñecido pero de gran proxección

A gastronomía vilalbesa ten bos embaixadores como o capón e o queixo de San Simón, cuxa sona trascende fronteiras grazas ás súas respectivas feiras e, no caso do famoso afumado, aos numerosos premios colleitados. Pero o abano de produtos da capital chairega é máis amplo. E non por ser menos coñecidos son menos saborosos e merecedores dun recoñecemento.

O exemplo máis claro é o típico roscón de améndoas ou roscón de Vilalba, un postre con varios séculos de historia e que ata hai moi pouco só se coñecía no ámbito local, posto que se cocía nas casas para as ocasións especiais, principalmente para as festas de San Ramón e Santa María.

A traxectoria deste manxar remóntase, segundo conta a lenda, á época dos condes de Andrade, cando era empregado como moeda de cambio dos veciños para pagar tributos, igual que ocorría co capón.

Unha boa mestura de améndoa, azucre, ovos e limón, cun bo punto de cocción, convértese neste manxar vilalbés

Nas vésperas dos días grandes das patronais vilalbesas, era moi habitual que os vilalbeses se surtiran de améndoas para elaboralo. Moitas veces sen pelar, polo que o proceso para facelo, totalmente artesanal, aínda era máis longo. Había que cocer as améndoas para que sacarlles a pel fose máis fácil. Unha vez peladas, comezaba o secado ao sol, o cal podía prolongarse durante un par de xornadas, remexéndoas de cando en vez, para asegurarse que cada unidade tivese a textura correcta.

O seguinte paso era moer a améndoa —deixando algunhas pezas enteiras para usar posteriormente de decoración— e a partir de aquí xa entraban en xogo o resto dos ingredientes: ovos —a ser posible campeiros—, azucre e un chisco de limón. Todos eles integran unha masa amarela á que hai que darlle a forma de roscón, sobre a oblea, para evitar que se desfaga ou pegue no habitual molde de latón unha vez está no forno.

O cheiro que se desprende mentres se está cocendo é totalmente recoñecible para calquera nariz vilalbesa e incluso ás veces se podía percibir pasando polas portas de panaderías ou tendas como a As Anduriñas, abríndolle o apetito a calquera.

A elaboración caseira deste doce vilalbés, cuxo segredo está no punto de cocción para facer que o exterior quede crocante e cun color tostado e por dentro a masa amarela se manteña tenra, aínda se mantén, pero en menor medida que antano. E quen queira lanzarse a probar a facelo na casa pode atopar consellos e receitas con tan só teclealo nun buscador de internet e navegando en blogs e foros de gastronomía, onde non son poucos os que recoñecen non ter noticias deste postre pero engadindo que a súa apariencia invita a botarlle o dente sen dubidalo. Quen non o fixera nunca ata ese momento, quedará encantado e con ganas de probar máis.

A lenda conta que se usaba como tributo ou pago xa na época dos condes de Andrade, igual que o capón

Pese a ter tantos anos de historia, o roscón de Vilalba non remata de despegar máis alá das fronteiras da capital chairega, aínda que é bastante fácil de atopar en pastelerías e panaderías da vila, como na Tahona Currás, na Confianza ou en Ben, onde se pode mercar calquera día do ano, habendo épocas cunha maior demanda. É por iso que moitos plantexan que se faga unha maior promoción deste postre, dada a tradición que ten en Vilalba, para enxalzar un produto que, dado o seu sabor e a súa textura, ademais de que se mantén moi ben no tempo, ten o éxito garantizado.

"Se está intentando, junto con el Concello y la oficina de turismo, hacer una promoción del roscón de Vilalba", asegurou Antonio Currás, da Tahona Currás, o establecemento máis antigo onde se elabora este produto.

"Hace años era prácticamente exclusivo del San Ramón. Recuerdo de pequeño que venían las señoras a cocer los roscones y las roscas de San Ramón, para lo que se fijaba un día concreto para meterlos todos en el horno", rememora este panadeiro, que fixo varias accións en medios de comunicación para dar a coñecer este doce vilalbés, o que serviu para que se empezase a vender todo o ano. "En verano, se hace a diario, porque pasa más gente por Vilalba y es un referente", engade.

A Tahona Currás ou as pastelerías Confianza e Ben elaboran este doce de forma artesanal durante todo o ano

Destaca que o segredo está no "punto justo" da mestura dos ingredientes e na cocción, así como a calidade da améndoa e que esta leve dúas texturas: "Una molienda fina y otra más gruesa". "A todo el mundo le gusta, a pesar de ser un producto tan sencillo, con ingredientes tan básicos", asegura.

A grande escala

Un paso importante para dalo a coñecer foi industrializar a súa produción, algo do que se ocupa a firma Dispravia SL dende o ano 2000, cando o seu xerente, Tino Graña, viu, despois de 30 anos de experiencia na distribución de produtos de alimentación, a necesidade de incorporar doces tradicionais elaborados de maneira artesanal ao mercado da gran distribución.

Así, e baixo a marca Coroa de Andrade —que hoxe abarca un amplo catálogo—, empezou a fabricar o roscón de améndoa, mantendo o seu amasado artesanal. "Considerámolo un produto moi importante no noso catálogo, pero, debido ao seu alto prezo e que se trata dun produto que non é moi recoñecido fóra da Terra Chá, ten unha produción anual pequena", recoñecen dende Dispravia, ao tempo que sinalan que na actualidade se producen unhas 300 unidades ao mes.

Dada que a comercialización no se expandiu moito fóra da comarca, Graña pensou en incorporar novos produtos por necesidades do mercado, e foi cando se empezaron a fabricar as roscas de azucre, os melindres ou a tarta de améndoa, que foi durante moitos anos a bandeira desta empresa vilalbesa, cunhas 35.000 unidades elaboradas ao mes.

A firma Dispravia comezou a facer este produto a grande escala no ano 2000, co nome de Coroa de Andrade

Nos últimos anos incorporouse o que hoxe é outro dos produtos estrela, o panettone italiano. "Comezouse a elaborar hai aproximadamente sete anos pola necesidade dun dos nosos clientes e agora mesmo supón un volume moi alto de traballo e de vendas", superando as 200.000 unidades anuais.

Esta ampla gama de artículos, ata 40 distintos, fai que os doces vilalbeses estean presentes en "case todas as cadeas de distribución de Galicia e algunha a nivel nacional". E Dispravia non só medrou en produción ou en facturación, senón tamén en persoal, chegando a ter durante o ano pasado unha media de 22 persoas traballando, acadando, na parte do ano de maior produción, os 32 traballadores, dos que unha ducia teñen a condición de fixos permanentes e o resto son fixos discontinuos.

Roscas de San Ramón

Non é o único doce de orixe vilalbés que existe nin o único coas améndoas como ingrediente principal. As coñecidas popularmente na capital chairega como roscas de San Ramón poden considerarse como as irmás pequenas do roscón, compartindo ambos un gran sabor e a tradición de consumírense nas festas patronais.



Ingredientes

Ademais da améndoa, a receita das roscas inclúe tamén ovos, fariña e azucre. Con todos eles faise unha masa da que, tras pasar polo forno, queda nuns doces circulares —sen apenas burato no medio, pese a charmarse roscas— que esteticamente semellan linguas de gato, pero moito máis crocantes e duras.



Almorzo ou merenda

As roscas teñen consumidores moi fieis, sobre todo a xente maior, e soen comerse como postre ou tentempé. Poden atoparse nas panaderías e pastelerías da capital chairega, onde aseguran que quen as proba, repite.



Outras propostas

Os doces vilalbeses van máis alá das roscas e roscóns e hai uns meses abriu un novo negocio ideal para os máis lambóns, o Ebos Obradoiro Doce, que trata de ofrecer "algo diferente" aos postres tradicionais, "con menos azucre e máis naturais". O Crunchy Vilapedre ou o Aldara Skate son algunhas das súas propostas.