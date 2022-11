A la espera de que el TSXG tome una decisión sobre el recurso presentado por la defensa de Ana Sandamil contra su condena a prisión permanente revisable por asesinar a su hija, Desirée Leal, de siete años, en su casa de Muimenta (Cospeito), el pasado 3 de mayo de 2019, el padre de la que pequeña, José Manuel Leal, visitó su tumba en el cementerio de Roupar (Xermade) para dejarle un ramo de rosas azules, "que era a súa cor favorita".

"Funlle levar un ramiño á miña princesiña", explica el propio Leal que, pese a confiar en que la resolución judicial mantenga la condena impuesta por el jurado popular en la Audiencia Provincial de Lugo, la máxima que se puede establecer, precisa que siempre existe "a dúbida" ata que no haya una sentencia.

Y aun así, y si bien su mayor deseo es que "todo esto acabe", es consciente de que decida lo que decida el TSXG lo más probable es que no sea el final del camino. "Aínda que ratifiquen, ese monstro recurrirá ao Tribunal Supremo, porque non ten nada que perder", precisó Leal, que también explicó que, si los jueces no ratificaran la pena impuesta, la máxima que puede decretarse, será él quien recurrirá al Supremo. "Está claro, pola miña nena irei ata o final", asegura.

Tampoco tiene novedades por la denuncia contra él del novio de Ana Sandamil por presuntas amenazas de muerte durante la celebración del juicio. "Non é algo que me preocupe, o que me preocupa é facer xustiza pola miña nena dentro do posible, no outro nin penso", asegura el padre de Desirée.