De romaría na Xestosa de Muras

Quizais non sexa a romaría máis multitudinaria, pero si é desas ás que a xente vai con verdadeira devoción, coma unha mostra de cariño ás raíces ou aos costumes adquiridos. E unha vez alí, nunha paraxe natural incomparable —aínda que a néboa dificultase o gozar del en todo o seu esplendor nalgún momento—, a festa segue o seu curso natural, repéctanse as tradicións de sempre e vaise engadindo algunha que outra nova.

Na romaría de Santo Antón da Xestosa, en Muras, hai misa e procesión darredor da histórica capela, que data do século XVII. Dun tempo para aquí, unha coidada alfombra floral sinala o camiño que troca o recollemento relixioso pola troula dunha sesión vermú na que tamén se respectan os rituais.

Procesión do sábado. PEREIRAS

"Agora pagádelo, pero despois o santiño acordarase de vosoutros todo o ano, tede en conta que depois o paga o santo con moitas creces", asegura dende o palco Antonio Carballal, animando ao público a poxar por algún dos numerosos produtos —chourizos, mel, touciño, animais...— doados por veciños e amigos cos que xuntar algúns cartiños para axudar a pagar a festa, que este ano incluíu unha comida popular, o sábado, e animación músical co grupo Alma Latina, o dúo Estrellas e o trío Zafiro.

"Trátase de mirar de sacar os produtos o máis alto posible e que lle quede á comisión para pagar a festa, todo repercute na festa", detalla o poxador, que o ano pasado debutaba na xornada do domingo e este ano xa non o dubidou, para apoiar a romaría do lugar no que naceu, aínda que agora viva nas Pontes.

Antonio Carballal, nun momento da poxa. C.PÉREZ

Contribuíu ademais por partida dobre, pois tamén doou catro botellas de licor de herbas e outras tantas de tostado feito por el mesmo. "Hai que axudar, sei o que custa facer unha festa", conclúe quen entre moitas bromas e unha boa dose de retranca o sábado íalle dando saída a case todo o cedido, porque era tanto que aínda quedaron cousas para o domingo.

Non faltaron os piques por algún que outro produto —así se chegaron a pagar 30 euros por un bolo— e o récord marcárono os 90 cos que Adrián se fixo cunha cabritiña. "É para meus avós, para que se entreteñan", explicaba quen aínda que é de Viveiro e agora vive en Asturias, leva vindo á Xestosa, de onde son os seus avós, dende pequeno. E é esa familiaridade a que máis lle gusta da cita, o "ver as mesmas caras todos os anos".

Antonio Pereiras, coa cesta de produtos de León. C.PÉREZ

Facianas de sempre coma as de Antonio Pereiras, que en 1997 se marca o reto de restaurar a capela e os santos, cometido que remataba no ano 2000. "Acórdome de todo, de vir de neno e xa teño 75, antes había moitas merendas", rememora, explicando que el mantén a tradición da merenda, pero faina na casa, cun grupo grande de amigos que levan décadas xuntándose. Son 40, 50 ou máis, segundo cadre.

"Haberá uns 40 anos que vimos, somos xente moi diversa, eramos un grupo de Vilalba que foi sumando amigos de toda Galicia", din mentres agardan a que remate a poxa para cumprir con outra das novas tradicións, subir ao palco bailar coa orquestra: "Quen vén sabe que temos que subir".

Unha das 'cuelgas' da poxa da Xestosa. C.PÉREZ

Pereiras foi o primeiro comprador. Conseguiu, por 42 euros, unha cesta de produtos de León. E quixo a casualidade que das cousas que el achegou —pan, queixos ou cadros— fose a familia que cedeu esa cesta a que comprase un dos dous bolos cedidos da fornada que fixo na súa casa de Ourense.

Sesión vermú. C.PÉREZ

"Compramos miel, pan, queso... por colaborar", explicaba Cristina, chegada dende Fresno de la Vega e debutante na romaría. "Es la primera vez, hemos venido la familia, por la pareja de mi hermano, y me gusta mucho, nunca había visto las pujas y está muy bien, repetiremos", dicía quen non chegou á Xestosa coas mans baleiras. Para a poxa doaron non só cestas con produtos típicos de León, senón tamén viño, queixo, conservas, mariquitas —unha mantecada típica— e cuelgas, unha especie de colar tradicional elaborado con larpeiradas.

Público no palco con Alma Latina. C.PÉREZ

Marisol, do Viveiró, e Soledad carrexaban outra das cestas leonesas, comprada por un familiar. "É para darlle algo ao santo", dicía a segunda, mentres a primeira incidía en que quixo mercar ovos, "pero non me deixaron". Terá novas oportunidades, pois leva "toda a vida" acudindo á romaría da Xestosa, de onde era seu pai.

Público no palco co grupo Alma Latina. C.PÉREZ

Este ano, foi Mar Gómez, da Casa de Couce de Abaixo, coa axuda da familia, a encargada de organizar a romaría. Repetía 17 anos despois —xa a fixera en 2007—, logo de ofrecerse voluntaria para formar a comisión, coa axuda do Concello.

Antes sorteábase entre as casas, pero estas foron indo a menos. "Antes había 35 casas, agora quedan unhas 13", lembra o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, tamén veciño e fiel a unha cita cuxos orixes se perden no tempo, pero que se mantén máis viva ca nunca grazas a todos os que a celebran como unha tradición a conservar.