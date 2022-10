Rodríguez rechaza valorar su multa por agredir a un joven en un partido

El alcalde de Pol, Lino Rodríguez Ónega, ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción 2 de Lugo por un delito leve de lesiones por la agresión a un joven aficionado del Portomarín en el transcurso de un partido de fútbol, una sentencia sobre la que el regidor ha preferido no hacer ningún tipo de valoración.

La jueza ve probada una agresión "intencionada", al entender las declaraciones del denunciante y los testigos de cargo, apoyadas por los informes médicos —"sufriu eritema/equimose no pescozo, área torácica e en ambos brazos", detalla la sentencia— y forense, resultaban "totalmente cribles". Por ello, le impone a Lino Rodríguez una multa de 540 euros, además de indemnizar con 120 euros en concepto de responsabilidad civil al denunciante, Brais Rodríguez, y asumir las costas.

El joven aficionado manifestó sentirse "contento porque se faga xustiza, a min a indemnización dame igual". "Que sexa alcalde ou deixe de selo dame igual, non se pode tratar unha persoa así, sexa quen sexa", concluyó el joven, que el pasado 9 de mayo acudía al puesto de la Guardia Civil de Meira a denunciar lo ocurrido en el partido del día anterior entre los equipos de Pol y Portomarín en el campo de fútbol del primero.

Según se detalla en la sentencia, el joven estaba junto a otras tres personas en la parte superior de una estructura metálica —el campo estaba en obras y no había gradas— animando a su equipo con un bombo. El alcalde se dirigió a la Guardia Civil para que lo echasen, asegurando que le estaban "molestando", pero los agentes no intervinieron, al entender que los jóvenes "non estaban causando ningunha desorde pública".

El regidor, continúa el escrito, subió hasta en tres ocasiones para que bajasen de dicha estructura, y fue en la tercera cuando "agarrou polo pescozo" al joven "rompendo os colares que portaba, e forcexou con el". La afición requirió la presencia de los agentes y uno subió para intervenir, pidiendo al regidor que depusiese su actitud, mientras este afirmaba que "eu son o alcalde e o campo e meu", lamentando que con anterioridad había ido a pedir la intervención de los agentes y no le habían hecho "puto caso".

Al percatarse de lo que ocurría, el árbitro paró el partido dos minutos, según recogía en su acta, en la que detallaba que en el minuto 44 se produjo un incidente en un "andamio", donde un aficionado del equipo visitante estaba tocando un bombo. "Observo como una persona se acerca a él y comienza a agarrarlo por el cuello, arañarlo y empujarlo", escribía.

REACCIÓN. Tras conocer la sentencia, el PP de Pol lamenta "a mala imaxe" para el concello, critica "a actitude altiva de Lino Rodríguez" e insta al PSdG a "tomar as medidas oportunas". Igualmente, el PP de Lugo ve "totalmente inaceptable o comportamento do rexedor" y cree que secretario general del PSOE lucense, José Tomé, "debe esixir responsabilidades".