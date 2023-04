"Buscamos que Galicia pueda construir un modelo energético justo, verde y digital"

Llevan trabajando en esta iniciativa desde antes de la pandemia. ¿Cómo surgió?

Con la idea de buscar oportunidades en el escenario de cierre de las centrales de carbón en As Pontes y en Meirama. Estos cierres se planifican porque Europa está impulsando una transición energética que se apoya en las renovables eléctricas y en los gases renovables. Nuestros proyectos se diseñan teniendo muy en cuenta este marco, de manera que Galicia pueda construir un nuevo modelo energético justo, verde y digital.

¿Cómo se produciría ese hidrógeno verde? ¿Qué lo hace diferente?

Lo que diferencia al hidrógeno verde es que para su producción se utiliza electricidad renovable. Esta electricidad es necesaria para llevar a cabo el proceso de electrólisis, por el cual se separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Galicia es un sitio ideal para la producción por el recurso renovable con el que cuenta, entre otros factores.

Fue declarado como el primer Proxecto Industrial Estratéxico de Galicia (PIE). ¿Qué implica?

Dos aspectos muy importantes. Por un lado, valora la madurez del proyecto, por ejemplo en su ángulo técnico, ya que para que un proyecto pueda optar a ser declarado como PIE requiere de un avance considerable a nivel de ingeniería. Por otro lado, porque la declaración constata el impacto que el proyecto tendrá para Galicia y su consideración como estratégico.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Reganosa y EDPR. ¿Cómo surgió esa colaboración?

Como siempre decimos y practicamos, la colaboración público-privada y entre empresas está en el ADN de Reganosa desde su nacimiento. El proyecto en As Pontes es un proyecto inclusivo, abierto a todos aquellos que quieran sumar. El papel de EDPR en la iniciativa es importante para nosotros, y también estamos trabajando con pymes y start ups del mundo digital que se beneficiarán del Perte.

Una de las firmas que se incorporó fue Siemens. ¿Cómo se va a involucrar en el proyecto?

Consideramos importante contar con un tecnólogo desde las fases tempranas del proyecto. Lanzamos un concurso internacional en el que participaron ocho empresas y finalmente seleccionamos a Siemens. Uno de los aspectos que valoramos en dicha selección fue el impacto que la participación del tecnólogo tuviese para el ámbito geográfico del proyecto, y que Siemens considerase los astilleros de Navantia en Ferrol para su proceso de montaje de los electrolizadores cumplía ese aspecto.

¿Habrá otras líneas de colaboración? ¿Otras empresas?

En el proyecto participan actualmente 31 empresas, que son 108 si tenemos en cuenta fases anteriores y todo el proyecto que hemos diseñado para As Pontes, que incluye un almacenamiento hidráulico por bombeo y aproximadamente 200 MW de energía eólica. Estas empresas están adquiriendo además capacidades y conocimiento a través del desarrollo del proyecto que están pudiendo incorporar a su actividad.

Recibirán 15 millones del Perte. ¿Concurrirán a otras ayudas?

El coste principal del hidrógeno verde se corresponde con el coste de la electricidad renovable. Es un tipo de proyecto en el que las ayudas a la inversión no mueven de manera relevante el coste y por lo tanto la competitividad del H2. Dicho esto, trabajamos siempre para que Galicia sea capaz de captar fondos porque eso redunda en que las industrias gallegas cuenten con energía competitiva y porque la concesión de ayudas suele ser una prueba de que los proyectos son maduros y están bien diseñados.

La inversión está estimada en 156 millones. ¿Qué horizonte temporal se maneja para su construcción?

En función de cómo transcurra la tramitación, la puesta en marcha de la primera fase está prevista para finales de 2025 y principios de 2026, con inicio de obra entre este año y el que viene.

¿Qué instalaciones construirán?

La idea es que el proyecto se vaya desarrollando en fases para ir acompañando ordenadamente la introducción del hidrógeno en los distintos ámbitos, el desarrollo de la potencia renovable necesaria y para poder integrar los avances tecnológicos. Las instalaciones incluyen tanto salida por hidroducto como por cargadero de cisternas.

¿De qué manera beneficiará al proyecto la venta de Enagás y la futura puesta en servicio del hidroducto Guitiriz-Zamora en 2030?

El acuerdo con Enagás, que es histórico, contribuye al desarrollo del noroeste peninsular, al robustecimiento del sistema energético español, al incremento de la seguridad del suministro, a la consecución de los objetivos de descarbonización de la economía y muy especialmente a la conexión de Galicia con las futuras redes europeas de energía verde. El noroeste español cuenta con unas condiciones excepcionales para la producción de hidrógeno verde y biogás. Esta alianza afianza el futuro, pone los cimientos para que todas las infraestructuras clave en el desarrollo de los gases renovables se construyan y operen al servicio del sistema. Y esto es muy relevante tanto para la industria gallega en general como para todos los proyectos de generación de hidrógeno verde que se han anunciado en Galicia, los refuerza.

La planta se ubicará en terrenos que fueron de Endesa. ¿Por qué esta elección?

La zona es ideal por la disponibilidad de un buen recurso eólico, el lago y la disponibilidad de empresas y talento ligados al sector energético.



José Bogas afirmó que existían conversaciones para unificar su planta de hidrógeno con la que ellos proyectan. ¿Existe esa alianza?



No tenemos nada que comentar al respecto. Siempre hemos tratado de contar los avances del proyecto en base a los hitos completados, trabajando con certezas. Así lo hicimos con la selección de la ubicación y los terrenos, la declaración como PIE o las ayudas del Perte.



Si no hubiese acuerdo, ¿habría cabida para las dos plantas?

Hemos diseñado el proyecto atendiendo a diversos factores. Por un lado la disponibilidad de la generación renovable que haga el proyecto competitivo y que permita la certificación del hidrógeno como verde. Y teniendo en cuenta el avance de la tecnología de electrólisis, de manera que el proyecto pueda ir incorporando las mejoras tecnológicas que se espera se produzcan en los próximos años. Todo sin olvidar la demanda que se va a ir generando. No me atrevería a valorar si habría cabida para dos plantas en As Pontes sin conocer la información técnica y de mercado sobre otras propuestas.