Natural de Ourense, e asentado en Vigo dende hai anos, Rodrigo Pousa gañou o Premio de Investigación Hume das Pontes. Reivindicativo e coas ideas claras, o historiador non descarta seguir buceando no pasado do concello.

A historia ten o valor que merece ou os números pesan máis?

Supoño que por isto foi quedando atrás. As persoas buscamos utilidade e inmediatez. Os números dannos esa sensación, pero só son unha linguaxe na que expresar feitos. Na miña experiencia cando achegas á xente contidos históricos de calidade comprenden a súa utilidade nos ámbitos máis importantes. Os problemas da ‘crise’ da historia están na súa formulación actual.

Necesítase máis financiamento?

Para a investigación en historia apenas hai vías, excluída do marco do I+D. E outro problema é a endogamia histórica. Se miramos atrás en Galicia a historia foi un campo traballado en orixe por certas elites eruditas e nas universidades, arquivos, museos.. aínda atopamos os apelidos dos seus sucesores. Nada malo con iso, pero non hai lugar para moitos.

Cal é o papel dos premios?

Os premios ou subvencións á investigación ben enfocados coma este poden ser unha gran vía. Non só no marco institucional. Recibo encargos de particulares, hai moita xente interesada, pero ás veces non saben nin que existe xente para ler esas letras antigas e descoñecen o gran traballo que hai detrás, unha investigación son moitas horas. Pero moitos premios fracasan porque os plantexan como premios, non como un medio para un fin, financiar investigación. Pasou con varios concellos, crean un premio indivisible, a xente presenta traballos, inviste tempo e vaise sen nada, entón ao ano seguinte ninguén presenta, sucédense anos vacantes e o premio cancélase. Non podemos pedir que a xente traballe gratis pola historia de todos. Hume cumpre co obxectivo e fomenta a investigación.

Acumula varios. Que significan?

Todos son unha sorpresa, non sabes quen máis traballou nin como son os traballos. Especialmente cando son premios únicos os xurados recoñecen que hai casos moi inxustos, polo preto que están. Por iso animo aos convocantes a que repensen a estratexia. Eu tamén quedei sen premio, pérdese máis veces das que se gaña, pero como en todo o que se fai por algunha clase de ‘amor’ ou ‘obsesión’. Os premios son unha alegría porque aquí, cun doutorado, estou fóra do sistema, non teño traballo fixo en ningunha universidade nin centro de investigación.

Denunciou as trabas que tivo para conseguir o doutorado. Cal é o valor da educación pública?

O problema é que, como a historia ten sido un campo de eruditos, os que están non saben o esforzo económico que supón adicar anos ao estudo, para os estudantes e as familias. Nótase moito o sesgo social e mental. Coidado que hai moita xente boa, empática, grazas a eles conseguino. A universidade aínda ten moito que aprender da súa historia, pero ten que mirala con obxectividade. A educación pública é esencial, coidámola pouco, e non todo é cuestión de diñeiro. No meu caso o doutoramento fíxeno de rebote. Comecei a investigar por amor á miña terra paterna no Carballiño e non puiden parar. Profesionalmente foime mal pola xente coa que topei, fun moi maltratado, pero academicamente creo que teño aportado moito.

Como acaba escribindo das Pontes no reinado de Felipe II?

Retomei a liña de investigación da miña tese, as pequenas vilas, que a fin de contas foron o habitual na Galicia Moderna e están sen estudar. Especialmente o século XVI. E o reinado de Felipe II escollérono as fontes. A xente esquece que sen fontes non hai historia e iso acontecía para a franxa anterior. Tamén esquece que as fontes son de papel e este podrece co tempo. Hai pleitos que consultei ‘in extremis’ que en cinco anos non existirán. Iso dáme unha satisfacción extra, transcribir algúns documentos foi unha tarefa de rescate.

Ten varios traballos sobre administración xurisdiccional. Neste destaca que a configuración das Pontes era mixta. Que implica?

Sorprendeume, o concello presentaba un carácter mixto entre formas rurais de concello aberto que combinaba representantes do rural e da vila, só documentadas en Pontecaldelas até agora. Esta estrutura muda nos séculos seguintes así que non pensei que fose ser así. Isto é síntoma de que a vila non tivo un desenvolvemento baixomedieval potente no que houbese elites que acaparasen o goberno, como noutros sitios, chegando a facer os cargos de rexedores hereditarios.

Destacan que vén dar luz a unha época que non estaba estudada.

Iso foi o que me chamou. Hai moitas áreas de Galicia nas sombras da historia moderna. E a súa suxeición ao condado de Andrade tamén trouxo temas interesantes, como a reforma que desvinculou As Pontes de Monforte, para ligala a Pontedeume. Rompe un pouco a imaxe de señores desvencellados que non gobernaban os seus estados e só cobraban rendas. Os de Andrade polo menos no XVI andaban por aquí, cazaban con galgos nas fragas, pescaban reos no Eume. Son datos que documentei de xeito casual e dinme conta de que os cans das sepulturas quizais non fosen un mero adorno. Quizais os de arte xa o soubesen, eu non. É outro problema, a xente cre que sabemos toda a historia, agardan que consigas sempre o triángulo marrón do Trivial.

En que baseou a investigación?

A maioría das fontes foron xudiciais, preitos da Real Audiencia de Galicia, conservados no Arquivo do Reino de Galicia, onde por certo sempre facilitan moito o meu traballo. Non quero deixar de resaltar a figura do arquiveiro, aínda máis na sombra que a do historiador. Eles fan as bases de datos, os inventarios e catálogos que nos permiten buscar rapidamente as fontes. Son o primeiro alicerce para o coñecemento.

Se puidese viaxar nunha máquina do tempo. A onde iría e cando?

A todos. Sería a vantaxe, non? Tería tempo para velos todos (ri).